La compañía de tarjetas coleccionables Topps, lider del mercado en este tipo de coleccionables. Anunció mediante redes sociales el lanzamiento de sus cromas de la temporada del 2024, la sorpresa es la tapa de portada donde sobresale en campo corto dominicano Elly De La Cruz.

La Cocoa, como es llamado el nativo de Sabana Grande de Boya, ha tenido una de las temporadas más electrizantes de las grandes ligas. La combinación de velocidad y potencia ponen al jugador de 22 años en camino para una temporada récord de 100 robos, y esto podría ser solo el comienzo a medida que el jugador de segundo año comienza a convertir su enorme potencial en grandes consistentes.

𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Elly De La Cruz is officially the cover athlete for 2024 Topps Chrome Baseball. pic.twitter.com/plDQZkDlNL

— Topps (@Topps) June 17, 2024