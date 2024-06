Lionel Messi es consciente de que este podría ser uno de sus últimos grandes torneos con la Selección Argentina. Lejos de relajarse, el astro argentino se ilusiona con otra consagración y se prepara al máximo para lograrlo. Messi sigue rutinas de entrenamiento exhaustivas que potencian al máximo su estado físico, demostrando una dedicación ejemplar.

Similar a Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994, La Pulga no quiere dar ninguna ventaja. Realiza ejercicios muy exigentes para fortalecer su masa muscular y evitar lesiones que puedan relegarlo de la competición. A través de las redes sociales, los fanáticos de la Albiceleste han podido observar imágenes de Messi en el gimnasio, levantando pesas grandes y utilizando bandas elásticas para reforzar sus brazos. Al ver el esfuerzo de su ídolo, la ilusión se ha encendido nuevamente en la afición.

Rutinas de entrenamiento meticulosas

Messi ha adoptado un enfoque integral para su entrenamiento, combinando ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad. Su rutina en el gimnasio incluye el levantamiento de pesas grandes para fortalecer sus músculos, especialmente en las piernas, que son cruciales para su explosividad y velocidad en el campo. Además, utiliza bandas elásticas y otros equipos de resistencia para trabajar en la estabilidad y fuerza de sus brazos y tronco, áreas esenciales para mantener el equilibrio y la potencia en sus movimientos. Lionel Messi en el gimnasio Lionel Messi entrenando con sus compañeros

El posible equipo de Argentina para el debut vs. Canadá

¿Cuáles son las dudas de Lionel Scaloni para el estreno en la Copa América? En el mediocampo, dos lugares para tres candidatos: Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister compiten por acompañar a Rodrigo De Paul en la mitad de la cancha, suponiendo un esquema 4-3-3. En la delantera, la lucha habitual entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Además, queda por definir si Angel Di María o Nico González ocupará la punta izquierda del ataque.

¿Quiénes son las fijas en el equipo? Sin duda, Messi, Dibu Martínez, Cuti Romero, De Paul y Nico Otamendi. A ellos se sumarían Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, completando siete de los once titulares. Habrá que esperar las decisiones finales del entrenador para el debut ante Canadá, pero la expectativa y la esperanza en el equipo argentino están más vivas que nunca.

All behind our 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 🫡©️ pic.twitter.com/a2XAdmKRSP

— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 18, 2024