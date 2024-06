El mundo del deporte está plagado de cábalas, los jugadores viven en busca de mantener rachas y conseguir algo de ayuda divina de cara a seguir con los buenos momentos. Desde no lavar la gorra hasta conseguir el preciado campeonato, a siempre tener la misma prenda de ropa interior, los jugadores se aferran a creencias sin ningún tipo de fundamentos para seguir manteniendo el nivel.

El 12 de junio, toda la temporada de los Mets de Nueva York conoció un nuevo episodio en este tipo de situaciones. Al comenzar el día, ocho juegos por debajo de .500 a pesar de tener la nómina de una superpotencia mundial, los Mets estaban luchando por mantenerse a flote y estaban en una condición difícil de salir.

Grimace una botarga, realizó el primer lanzamiento como cualquier otro, pero algo cambio, desde ese momento los Mets simplemente han sido uno de los mejores equipos del béisbol. Nueva York ha tenido una racha de siete victorias consecutivas, incluida una victoria por remontada sobre los campeones defensores Texas Rangers. Los jugadores de béisbol pueden ser supersticiosos a veces, pero las vibraciones lideradas por Grimace son algo que incluso los jugadores de los Mets pueden respaldar.

The @mets winning streak improves to seven in a row! pic.twitter.com/10TEVvYGil

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 19, 2024