Estas son las condiciones de Vladimir Guerrero Jr. para ir al Home Run Derby El jugador dominicano quiere volver a la lucha de los jonrones, pero sólo si se dan ciertas cuestiones.

Para nadie es un secreto que Vladimir Guerrero Jr. sería uno de los más grandes candidatos para vencer en cualquier edición del Home Run Derby que se presentara. Sin embargo, después de la excelente presentación del 2019, no ha vuelto a acudir a la máxima cita del cuadrangular en la Gran Carpa. En aquella ocasión cayó en la final del certamen ante Pete Alonso, pero impuso sendos récords de vuelacercas en una ronda y también en el total de la competencia.

A pesar de que no pudo con el Oso Polar en la hora de la verdad, Vladdy Jr. ese día pegó 91 estacazos, siendo 40 de ellos en la segunda fase del torneo. Eso hizo enloquecer a propios y extraños que todavía, hasta hoy, conservan las esperanzas de ver de nuevo al dominicano en otra justa de bambinazos. Sobre esto él tiene su propia visión y ya la ha hecho pública.

En una reciente entrevista llevada a cabo por MLB.com, el jugador de los Azulejos de Toronto confesó lo siguiente acerca de una hipotética nueva participación: “Estaba hablando de eso con mi familia. Todavía no he tomado la decisión; estoy esperando por los candidatos. No quiero ir a un Derby en el que no haya una buena competencia. Yo prefiero que estén Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Pete Alonso, Shohei Ohtani, Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Ronald Acuña Jr.”.

Además, añadió: “Yo siempre he pensado que no hay rival fácil. Pero en esta competición, sí puedo decir que hay unos que son más fáciles que otros. A mí me gusta competir. Si ese grupo que mencioné va, yo entro”.