¡Final de película! Los Bravos igualan la serie ante Phillies con mítico doble play Con una atrapada monumental de Michael Harris II que acabó en doble matanza, Atlanta concretó una increíble remontada frente a Philadelphia.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un cotejo donde muchos los daban por muertos, los Bravos de Atlanta vinieron de atrás y se impusieron por marcador de 5×4 a los Phillies de Philadelphia para igualar de esta forma la serie a 1 victoria por bando. El duelo que tuvo lugar en el Truist Park fue vibrante de inicio a fin y, aunque los de casa tuvieron por segunda jornada consecutiva a un Ronald Acuña Jr. apagado, supieron sacar adelante las difíciles circunstancias.

La visita salió respondona y en los primeros 5 actos ya ganaba por pizarra de 4×0, pero los dueños del patio no se rindieron y descontaron una rayita en el sexto capítulo para comenzar a hilvanar una épica remontada. Más tarde, en los innings 7 y 8 elevaron al electrónico par de anotaciones en cada uno para terminar de concretar la resurrección. De hecho, fueron un par de jonrones de 2 rayitas lo que permitió que los Braves equilibraran el global. Travis d’Arnaud y Austin Riley fueron los responsables de los bambinazos.

Final de película

No obstante, los Phillies no se dieron por vencidos tan fácilmente, puesto que en el noveno episodio montaron senda amenaza con hombre en primera (Bryce Harper) y sin outs. Más tarde JT Realmuto falló con elevado al jardín central, pero el momento cumbre vendría inmediatamente después cuando Nick Castellanos pegó un batazo profundo entre right y center field.

En principio, parecía que era el tablazo del empate, pero fue allí cuando con un salto felino Michael Harris II capturó la bola para el segundo out y la devolvió velozmente al cuadro para forzar en la inicial al corredor que ya había avanzado un trecho importante por los senderos.