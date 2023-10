García Sued tuvo que pedirle disculpas a Bonifacio LIDOM

Víctor García Sued tuvo que pedirle disculpas a Emilio Bonifacio por sus comentarios en el programa “Las verdades de la tarde” donde señalaba al capitán del Licey como sospechoso en el uso de un alegado bate negro.

La mañana del lunes, amanecimos con la noticia de que el mencionado jugador de Tigres del Licey había notificado al presidente de las Águilas Cibaeñas para que este se retracte de sus comentarios en el referido programa. En la tarde del martes, a través de una comunicación oficial, García Sued se retractó y mencionó que hizo tales comentarios para generar “expectativa” para la Serie de los Titanes, es decir, la Serie que tendrán Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en el Citi Field de Nueva York el próximo noviembre.

A continuación, la comunicación donde el señor García Sued se disculpa:

“Quien suscribe, Víctor García Sued, presidente del equipo Águilas Cibaeñas, declara que en fecha 01 del mes

de septiembre del año 2023, en el programa Verdades de la Tarde, Telecontacto Canal 57, y posteriormente

en una rueda de prensa celebrada en el Citi Fiel de New York el día catorce (14) de septiembre del año en

curso, produje unas declaraciones en el único interés de generar atención y promoción para la serie “Titanes

del Caribe” que se disputará entre los equipos Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en la ciudad de New York,

en fecha 10, 11 y 12 del mes de noviembre en curso, que en dichas declaraciones hice un comentario, en ese

ánimo y sin intención de dañar, en torno al jugador Emilio Bonifacio de los Tigres del Licey. Reconozco que

aunque no fue nunca mi intención mis comentarios resultaron contraproducente para el buen nombre y el

prestigio del jugador Emilio Bonifacio, dueño de una brillante carrera y admirado por todos por su conducta

dentro y fuera del terreno, así como para la integridad y buena fama del equipo Tigres del Licey y de nuestra

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc., (Lidom) lamento sobremanera la consecuencias

derivadas de unos comentarios cuya intención era promover un importante evento como la serie “Titanes

del Caribe”, que será de gran beneficio para nuestro béisbol profesional.

Al tiempo de extender un abrazo al jugador Emilio Bonifacio, al equipo Tigres del Licey a la Liga de Béisbol

Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom), y a toda la fanaticada de nuestro deporte nacional,

autorizo a la presidencia de Lidom difundir a través de su Departamento de Prensa la presente declaración”.

Víctor García Sued

Presidente del Equipo Águilas Cibaeñas.

