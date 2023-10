¡Ídolo del Ministro! Así es la devoción de Manny Machado hacia Kobe Bryant La estrella de los Padres de San Diego siente gran admiración por el fallecido exbaloncestista de los Lakers, misma que ha expresado de una forma bien particular.

El 26 de enero del año 2020 quedará marcado para siempre en la memoria de los fanáticos del baloncesto y el deporte en general para siempre. Fue el día que tuvo lugar el fatídico accidente aéreo que acabó con la vida de Kobe Bryant, probablemente uno de los atletas más grandes que haya pisado un tabloncillo jamás. Poco después el planeta entero se unió en muestras de dolor y afecto hacia su memoria y su familia, incluidas personas de todos los estatus y ámbitos de la vida.

Dentro de este grupo también hubo muchos famosos, pero uno destacó fuertemente entre ellos: Manny Machado. El dominicano era uno de los beisbolistas favoritos del otrora jugador de Los Angeles Lakers, quien incluso coincidió con él en una visita que realizó a los Dodgers cuando todavía El Ministro vestía la casaca azul y blanca. Por eso, no fue de extrañar que el antesalista le rindiera honores tras su muerte. Sin embargo, es aún más curioso lo que vino después.

No se olvidó jamás

Tan sólo 10 días después de la muerte de Bryant comenzaron los recordatorios por parte de Manny. El primero fue escueto, aunque notorio. Una publicación mientras estaba en la pretemporada del año 2020 con el hashtag “MambaMentality”, una frase que identificó a Kobe durante toda su carrera.

Después de esto, sería más visible aún el fanatismo del hoy jugador de los Padres de San Diego hacia la leyenda norteamericana, puesto que el 24 de febrero, poco más de un mes después de su desaparición física, decidió traer a colación el momento en que se encontraron con una foto donde se les ve sonrientes y al exbasketbolista con una casaca suya de los Dodgers.

No obstante, la cosa no acabó ahí, ya que el mismo día otra foto tendría lugar en las redes de Manny: una de Bryant junto a su hija Gianna, quien también murió en el famoso suceso.

Los meses pasaron y muchos olvidaron al antiguo dorsal 8 y 24 del elenco californiano, pero no el pelotero quisqueyano. El 23 de agosto del 2020, día en el que Kobe hubiera cumplido 42 años, otro posteo suyo lo trajo a colación. Esta vez se trató de otra foto de ambos con el mensaje: “¡Feliz cumpleaños, KB! Te extrañamos todos los días”.

Y el recuerdo sigue, pues en cada aniversario del deceso de la exestrella de las pistas de tablas El Ministro le recuerda. Asimismo, siempre hace mención del Mamba Mentality, el mantra que elevó a KB a lo más alto del deporte mundial.

Una frase que resume el sentimiento del tercera base puede ser una que soltó poco después de conocer en persona a su ídolo: “Honestamente, yo sólo quería una foto, pero él puso su mano sobre mi hombro y justo antes de la foto, me dice: ‘Espera, espera’. Se da la vuelta. Se quita la chaqueta de Kobe para revelar su camiseta de Machado y me dice: ‘Ahora vamos a tomar la foto’. Simplemente no hay palabras para describir ese sentimiento“.