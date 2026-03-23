Los jugadores mexicanos a seguir en la temporada 2026 de Grandes Ligas Con el inicio de una nueva campaña, varios peloteros aztecas aparecen como protagonistas en sus equipos y buscan consolidarse en la élite del béisbol.

La temporada 2026 de la MLB comienza con expectativas renovadas y una fuerte presencia mexicana que promete ser protagonista a lo largo del calendario.

Entre los nombres a seguir se destacan figuras consolidadas y otros jugadores que buscan dar un salto de calidad en las Grandes Ligas. Randy Arozarena aparece como uno de los principales referentes ofensivos, mientras que Alejandro Kirk se mantiene como pieza clave detrás del plato por su regularidad y liderazgo.

Otro de los nombres importantes es el de los hermanos Luis y Ramón Urías, quienes continúan afianzándose en sus respectivos equipos con actuaciones consistentes tanto en defensa como en ataque. A ellos se suman peloteros como Joey Meneses, quien aporta experiencia, y jóvenes como Jonathan Aranda, que buscan consolidarse en la liga.

La presencia mexicana no solo se limita a bateadores, sino que también incluye lanzadores que intentan ganarse un lugar en las rotaciones y bullpens de sus franquicias, en una competencia cada vez más exigente.

Este nuevo ciclo llega además con el impulso del reciente Clásico Mundial de Béisbol, donde México volvió a mostrarse competitivo a nivel internacional, combinando experiencia y talento emergente.

Con una mezcla de figuras consolidadas y promesas en crecimiento, los jugadores mexicanos buscarán dejar su huella en una temporada que, como cada año, promete intensidad, espectáculo y nuevas historias dentro del diamante.