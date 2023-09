Luis Severino su descarrilada carrera y el camino escombroso e incierto que le depara El jugador de 29 años en un momento pareció destinado a ser uno de los mejores lanzadores derechos del béisbol, pero las lesiones han descarrilado su carrera. Se enfrentó a varias lesiones, incluida la inflamación del manguito rotador, distensiones dorsales e incluso la cirugía Tommy John.

Los Yankees comenzaron la temporada 2023 con lo que parecía una de las rotaciones iniciales más formidables de la liga. Con nombres estelares como Gerrit Cole, Carlos Rodón, el primer All-Star Néstor Cortés y un Luis Severino revitalizado, las expectativas estaban por las nubes. Agregue a esto los emocionantes regresos de Frankie Montaás y Domingo German, y tendrá una receta para un equipo de lanzadores de ensueño. Lamentablemente, la realidad no coincidió del todo con el optimismo de pretemporada.

El tiempo de Severino con los Yankees comenzó con una tremenda promesa a medida que progresó rápidamente en las ligas menores e hizo su debut en las Grandes Ligas a los 21 años en 2015. Pronto se estableció como un lanzador All-Star, terminando entre los tres primeros para el Cy Young de la Liga Americana en 2017. Continuó su éxito en 2018, asegurando otra aparición en el Juego de Estrellas y un noveno puesto en la votación del Premio Cy Young.

El lanzador Luis Severino estará fuera toda la temporada por distensión en el oblicuo. Fue colocado en la lista de lesionados realizando su último lanzamiento para los Yankees de Nueva York . Yankees dijeron que Severino tiene una distensión de alto grado en el oblicuo izquierdo y se perderá el resto de la temporada.

Elegible para la agencia libre después de esta temporada, Severino tiene marca de 4-8 con efectividad de 6.65.

Severino no hizo su debut en la temporada hasta el 21 de mayo debido a una distensión del músculo dorsal ancho. Está ganando $15 millones en el año de opción del contrato pagándole $55 millones en cinco temporadas.

Tuvo marca de 19-8 en 2018 y fue elegido como All-Star por segundo año consecutivo, pero tiene marca de 13-12 con efectividad de 4.47 en 45 aperturas desde entonces. Severino hizo su debut en las Grandes Ligas en agosto de 2015 y tiene marca de 54-37 con efectividad de 3.79 en 141 juegos (125 aperturas).

Reconociendo el potencial de Severino, los Yankees lo firmaron con un contrato de cuatro años y $40 millones en 2019 para solidificar su núcleo joven de talento. Desafortunadamente, las lesiones plagaron su tiempo con el equipo, limitando sus apariciones a solo 26 juegos durante la duración del contrato.

En 2019, se torció un músculo dorsal y no hizo su primera apertura hasta el 17 de septiembre. Hizo dos aperturas más en la postemporada y luego se sometió a una cirugía Tommy John el 27 de febrero de 2020. Severino regresó en septiembre de 2021 e hizo tres apariciones, luego se perdió dos meses la temporada pasada debido a tensión en el hombro derecho.

A pesar de un resurgimiento en 2022, donde mostró destellos de su antigua brillantez, Severino tuvo problemas en la temporada 2023 . Comenzó el año en la lista de lesionados y registró una efectividad de 7.98 en 15 juegos, y en un momento se refirió a sí mismo como “el peor lanzador del juego”. Sin embargo, en sus últimas cuatro aperturas, incluida aquella en la que sufrió la distensión del oblicuo, Severino mostró una mejora con una efectividad de 2.49.

El comienzo de su carrera como titular fue muy prometedor. Realmente fue uno de los titulares dominantes e incluso a través de las lesiones que ha experimentado en los últimos años, cuando ha estado sano, ha demostrado ese rendimiento; y luego este año realmente tuvo problemas por primera vez.

El futuro de Severino en los Yankees

Aparte de Gerrit Cole, quien aspira al premio Cy Young de la Liga Americana con una excelente efectividad de 2.79, el resto de la rotación de los Yankees se ha desmoronado. Rodón ha sido un desastre médico, luchando con lesiones que van desde una distensión en el antebrazo hasta problemas crónicos de espalda e incluso una lesión en el tendón de la corva. Cortés tampoco se ha librado de una lesión en el manguito rotador izquierdo. Severino ha sido un modelo de inconsistencia este año.

Para colmo de males, German ha luchado contra problemas de abuso de alcohol, mientras que Montás necesita una cirugía de hombro, lo que lo dejará fuera de juego durante toda la campaña de 2023.

A pesar de estos reveses, no todo ha sido pesimismo para los Yankees. Clarke Schmidt se ha mostrado prometedor, y Michael King, un reciente ascenso al bullpen, está llamando la atención y preparando el escenario para futuras rotaciones de los Yankees. King, que se sometió a una cirugía de codo en 2022, ha regresado con venganza este año. En 87,2 entradas, cuenta con una efectividad de 2,77, 2.93 xFIP y 11,1 ponches por cada nueve entradas, sin mencionar un bWAR de 2.7, su más alto en cuatro temporadas en la MLB.

King ha sido especialmente excepcional al salir en la rotación. En sólo seis aperturas, sumando 23.1 entradas, registró una extraordinaria efectividad de 1.93, 1.59 FIP y una tasa de ponches del 33.7% junto con una tasa de boletos increíblemente baja del 4.2%.

Nueva York está empatado con los Medias Rojas de Boston en el penúltimo lugar de la Liga Americana Este con un récord de 76-74, pero está lleno de talento. Los Yankees podrían ser competitivos en 2024, pero probablemente necesiten llenar algunos huecos en la plantilla para lograrlo. No está claro quién regresará, pero algunos de los agentes libres del club podrían jugar en otro lugar.

El experto de los Yankees y redactor del New York Daily News Sports, Gary Phillips, sugirió que el ex All-Star Luis Severino podría estar saliendo de la ciudad. De la lista de jugadores que Phillips insinuó que podrían jugar en otro lugar, Severino sin duda es el más importante. Severino podría ser un candidato interesante para compras bajas en la próxima temporada baja, pero tuvo problemas esta temporada para New York.

Ha pasado toda su carrera profesional con los Yankees pero no está claro si Severino regresará, pero será agente libre sin restricciones esta próxima temporada baja.

Si bien la lesión es un revés importante para Severino, Boone mencionó que no debería interrumpir su preparación para la temporada baja. Afortunadamente, la lesión no está relacionada con su brazo, lo que brinda cierta tranquilidad para una recuperación completa. Los Yankees esperan que Severino pueda recuperarse rápidamente y estar en buena forma para la próxima temporada.

A pesar de la lesión de Severino, los Yankees siguen sin estar seguros de su futuro con el equipo. Existe la posibilidad de volver a contratarlo, considerando la familiaridad de los Yankees con su historial médico. Severino puede optar por un contrato de prueba en 2024 y aceptar un contrato de un año con incentivos para demostrar su durabilidad durante toda la temporada. Sólo el tiempo dirá cómo se desarrolla la permanencia de Severino con los Yankees.

La decisión de los Yankees de ejercer la opción de equipo de $15 millones de Severino para la temporada 2023 ahora parece ser una elección lamentable. Sin embargo, queda por ver si las lesiones de Severino disuadirán al equipo de considerar su renovación. La próxima temporada baja brindará más claridad sobre el futuro de Severino y si los Yankees creen en su capacidad para recuperar su forma anterior.