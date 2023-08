Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas del viernes 18 de agosto

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Medias Rojas llegarán a esta serie con un récord de 63-58. Significativamente, tienen marca de 6-4 en sus últimos 10 juegos. Ha sido un mes inconsistente para ellos, ya que han tenido marca de 7-8 en 15 juegos. Desafortunadamente, ha obstaculizado sus posibilidades de llegar a los playoffs, ya que están 3 1/2 juegos detrás de los Toronto Blue Jays por el último puesto en el puesto de comodín de la Liga Americana.

Los Yankees tienen marca de 60-61 y están en una miserable racha de cinco derrotas consecutivas. Además, tienen marca de 2-8 en sus últimos 10 juegos. Ha sido un mes terrible para los Bronx Bombers, ya que tienen marca de 5-10 en 15 juegos. Lamentablemente, se están cayendo rápidamente de la carrera por los playoffs. Los Yankees están 6 1/2 juegos detrás de los Blue Jays por el último puesto de comodín en la Liga Americana.

Los Medias Rojas lideran la serie 5-1 este año. Además, los Sox barrieron a los Yankees en junio en Fenway. Los Medias Rojas también ganaron dos de tres en el Yankees Stadium. Curiosamente, los Yankees tuvieron marca de 13-6 contra los Sox el año pasado.

Brayan Bello comenzará por los Medias Rojas y llega con un récord de 8-7 con una efectividad de 3.81. Recientemente, estuvo 4 2/3 entradas y permitió cuatro carreras limpias y nueve hits en una derrota ante los Tigres de Detroit. Bello había tenido previamente tres aperturas consecutivas con seis o más entradas.

Los Yankees aún no han anunciado un abridor. Por lo tanto, podríamos ver un juego de bullpen.

Aquí están las probabilidades de la MLB de los Red Sox-Yankees , cortesía de FanDuel.

Probabilidades de la MLB: Probabilidades de los Medias Rojas-Yankees

Medias Rojas de Boston: -1.5 (+155)

Yankees de Nueva York: +1,5 (-188)

Más: 9 (-105)

Menos: 9 (-115)

Cómo ver Medias Rojas vs. Yankees

Transmisión: Apple TV+ y MLB. TV

Hora: 7:06 p. m. ET/4:06 p. m. PT

Por qué los Medias Rojas podrían cubrir la propagación

Los Medias Rojas están lidiando con algunos problemas. Sin embargo, siguen siendo fuertes. Los Medias Rojas son cuartos en promedio de bateo, octavos en porcentaje de embase, octavos en carreras, 18 en jonrones y séptimos en porcentaje de slugging.

Los Medias Rojas también esperan que Justin Turner pueda jugar. Desafortunadamente, ha lidiado con algunas lesiones persistentes. Pero Turner está bateando .285 con 19 jonrones, 73 impulsadas y 70 anotadas. Además, tiene 5 de 16 desde que regresó de su última lesión. Rafael Devers está bateando .262 con 26 jonrones, 79 carreras impulsadas y 62 carreras. Además, Masataka Yoshida está bateando .298 con 12 jonrones, 56 carreras impulsadas y 58 carreras.

Bello necesitará recuperarse de su mala salida. En última instancia, se enfrentará a una alineación que tiene dos bateadores de poder y poco más. Bello espera ayudar a los titulares a mejorar su puesto 20 en la liga. Luego, entregará el balón a un bullpen que ocupa el puesto 13 en la liga.

Los Medias Rojas cubrirán la diferencia si pueden llegar temprano al marcador. Luego, Bello debe cuidar sus lanzamientos a Aaron Judge.

Por qué los Yankees podrían cubrir la propagación

Los Bronx Bombers no han estado a la altura de su famoso apodo. En cambio, ocupan el puesto 29 en promedio de bateo, el puesto 26 en porcentaje de embase, el puesto 23 en carreras, el octavo en jonrones y el puesto 22 en porcentaje de slugging. Si los Yankees no están conectando jonrones, no están anotando.

Aaron Judge todavía lidera a los Yankees en jonrones a pesar de perderse numerosos juegos. Significativamente, está bateando .281 con 22 jonrones, 45 carreras impulsadas y 50 carreras en 67 juegos. DJ LeMahieu está bateando .242 con ocho jonrones, 29 carreras impulsadas y 35 carreras. Además, Gleyber Torres está bateando .265 con 18 jonrones, 49 impulsadas y 65 anotadas. Giancarlo Stanton está bateando .201 con 18 jonrones, 45 impulsadas y 33 anotadas.

Pero los Yankees necesitarán buenos lanzadores. Además, sus titulares, con la excepción de Gerrit Cole, han tenido problemas. Los abridores de los Yankees ocupan el puesto 22 en efectividad del equipo. Sin embargo, todavía tienen el mejor bullpen del béisbol. Los Yankees necesitarán mostrar algunas habilidades en el montículo y evitar cometer errores con Devers, Turner o Yoshida.

Los Yankees cubrirán la propagación si pueden conseguir algunos hits juntos. Luego, necesitan una buena salida en el montículo por parte de sus lanzadores.

Predicción y selección final de los Medias Rojas-Yankees

Los Medias Rojas han dominado esta serie este año. Por lo tanto, saben jugar a los Yankees. Espere que Bello se recupere y lance bien en este juego. Del mismo modo, espere que los bateadores se aprovechen de cualquier error que cometan los Yankees en el montículo. Será un partido difícil para los Yankees. Por lo tanto, los Medias Rojas cubrirán las probabilidades.

Predicción y elección final de los Medias Rojas-Yankees: Medias Rojas de Boston: -1.5 (+155)