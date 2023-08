¡No querían al dominicano! Familia de la ex esposa de Alex Rodríguez lo rechazaba por latino La familia de la ex esposa de Alex Rodríguez, Cynthia Scurtis, se opuso al "matrimonio interracial" con la estrella de los Yankees.

La historia de amor de Alex Rodríguez y Cynthia comenzó cuando se conocieron en un gimnasio en Miami, Florida. Luego de un período de noviazgo, la pareja se casó en 2002. Su primera hija, Natasha, nació el 18 de noviembre de 2004 y cuatro años después, el 21 de abril de 2008, Cynthia dio a luz a su segunda hija, Ella. Sin embargo, su matrimonio, que vio al ex jugador de los Yankees de Nueva York Alex y su ex esposa Cynthia Scurtis, terminó en julio de 2008 debido a acusaciones de adulterio.

En su libro “A-Rod: The Many Lives of Alex Rodriguez”, Selena Roberts menciona que la familia de Cynthia no quería que ella se casara con la leyenda de los Yankees porque se oponían al matrimonio interracial. Los dos, sin embargo, finalmente se casaron.

Lamentablemente, solo dos meses después del nacimiento de su hija menor, Cynthia tomó la difícil decisión de solicitar el divorcio. A-Rod luego abordó el asunto en documentos judiciales, afirmando que su matrimonio con Cynthia se había “roto irreparablemente”.

La relación de Alex Rodríguez y Cynthia

Después de dejarlo hace más de diez años, Alex y Cynthia Scurtis todavía tienen una relación cercana. Rodríguez dijo que es el “hombre más afortunado” de haber conocido a Cynthia. Las hijas Natasha, de 18 años, y Ella, de 15, nacieron de la pareja, que estuvo casada entre 2002 y 2008.

A pesar de su separación, Rodríguez y Scurtis siguen siendo buenos amigos y están criando a sus hijas juntos. La leyenda de la MLB Rodríguez tuvo relaciones de alto perfil luego de su divorcio de Scurtis, saliendo con Madonna, Jennifer Lopez, Kate Hudson y otras. Rodríguez se mudó con la experta en acondicionamiento físico Jaclyn Cordeiro en octubre de 2022. Dos meses después, la pareja debutó en Instagram en una foto de vacaciones con las hijas del atleta.

Cynthia ahora está casada y vive con Ángel Nicolás, un corredor de bienes raíces y empresario de acondicionamiento físico con quien comparte una hija. Es interesante ver que Alex y Cynthia ahora se ven ocasionalmente socializando con sus familias.