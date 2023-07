¿Qué liga tiene mejor equipo para el Juego de Estrellas 2023 de la MLB? A pocos días del clásico de mitad de temporada, vale la pena repasar las novenas y analizar quién tiene mejor alineación para llevarse el choque.

Después de un arduo proceso de votaciones en el que se presentaron múltiples opciones, los favoritos del público ya están seleccionados para conformar las 2 escuadras que competirán en el Juego de las Estrellas 2023 de las Grandes Ligas, el cual se llevará a cabo en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle, Washington, el próximo 11 de julio. Tanto la Liga Nacional como la Liga Americana tienen a sus 9 integrantes asegurados, quedando sólo la incógnita de los hombres que se subirán a la lomita el día del evento.

Por esa razón, es preciso que hagamos un estudio de la situación y echemos un vistazo a ambos listados que dirigirán los timoneles Rob Thomson (por el viejo circuito) y Dusty Baker (por el nuevo circuito), quienes se ganaron el derecho tras conducir a sus respectivas novenas a la Serie Mundial 2022. De esta forma podremos elucubrar sobre qué escuadra tiene más probabilidades de llevarse el clásico de mitad de temporada.

Receptor

Aunque el careta de los Bravos de Atlanta, Sean Murphy, ha tenido un buen desempeño en este 2023, lo de Jonah Heim con los Rangers de Texas tiene perplejos a propios y extraños. Con todo y eso, parece que este punto tiene que ir para el lado de la experiencia detrás del plato, por lo que probablemente Murphy aún le lleve ventaja a Heim.

Voto para la Liga Nacional: Sean Murphy (Bravos de Atlanta)

Primera base

En el asunto de los inicialistas hay poco para debatir. Yandy Díaz de los Rays de Tampa Bay ha hecho hasta ahora su mejor campaña como ligamayorista, pero todos sabemos que Freddie Freeman, el hombre de los Dodgers de Los Ángeles, es uno de los mejores toleteros de la MLB y pocos se le pueden comparar. De nuevo, punto para el viejo circuito.

Voto para la Liga Nacional: Freddie Freeman (Dodgers de Los Ángeles)

Segunda base

Con un promedio de casi .400 puntos (.387 en el momento en que se escribe esta nota) y una zafra para el recuerdo con los Marlins de Miami, es imposible no dar por vencedor en esta posición al venezolano Luis Arráez ante Marcus Semien de los Rangers de Texas. De nuevo toca decantarse por la opción que ofrece la Liga Nacional.

Voto para la Liga Nacional: Luis Arráez (Marlins de Miami)

Tercera base

A pesar de que Nolan Arenado de los Cardenales de San Luis es toda una institución en la esquina caliente y probablemente el antesalista más espectacular de este siglo, no podemos negar que este no ha sido su año más brillante. Cierto es que le basta para alcanzar una titularidad más en el All-Star Game, pero no podemos despreciar a un Josh Jung de los Rangers de Texas que, dicho sea de paso, ha maravillado a todos con todo y su juventud. Ahora sí, punto para la Liga Americana.

Voto para la Liga Americana: Josh Jung (Rangers de Texas)

Campocorto

Tal y como ocurrió en puestos anteriores a favor del viejo circuito pasa acá, pero en beneficio del nuevo. La experiencia de Corey Seager de los Rangers de Texas le ha otorgado la facultad de hacer una enorme campaña, como en sus mejores tiempos. Por su parte, Orlando Arcia de los Bravos de Atlanta merece elogios, pero no al nivel de su contraparte.

Voto para la Liga Americana: Corey Seager (Rangers de Texas)

Jardineros

Cuando toca hablar de las praderas, la cosa se torna bastante interesante. Podríamos diseccionarlas hombre por hombre, pero al tratarse de una zona en que los aficionados eligen en conjunto sin saber quién será responsable de cada jardín al final del día, lo mejor es que hablemos de este sector como un todo.

Por eso, toca quedarse con el trío conformado por el sensacional novato de los Cascabeles de Arizona, Corbin Carroll, Ronald Acuña Jr. en una de las mejores zafras históricas para un toletero y el siempre rendidor Mookie Betts; o decantarse por el que integran Mike Trout, el cubano Randy Arozarena y el capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge.

Cuando uno mira las estadísticas todo parece indicar que, en definitiva, la balanza tiene que inclinarse hacia la Liga Nacional. Hoy por hoy no existe guardabosques como el venezolano de los Bravos de Atlanta, una promesa como Carroll y tampoco alguien que sea tan estable como Betts en sus respectivos puestos.

Tres votos para la Liga Nacional: Cobin Carroll (Cascabeles de Arizona), Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) y Mookie Betts (Dodgers de Los Ángeles)

Bateador designado

Aunque se nota que en general tiene un elenco más compacto la Liga Nacional, en este apartado no hay discusión que valga. J. D. Martínez de los Dodgers de Los Ángeles es un buen bateador designado, sin embargo, no tiene nada que hacer cuando se somete a comparación con quien es indudablemente el pelotero más importante y talentoso del juego: Shohei Ohtani. Aquí todos los honores se van con el de los Angelinos de Los Ángeles.

Voto para la Liga Americana: Shohei Ohtani (Angelinos de Los Ángeles)

Resultado final de la votación

Seis votos para la Liga Nacional en las posiciones de receptor, primera y segunda base, además de los 3 jardines. Tres votos para la Liga Americana en los puestos de tercera base, campocorto y bateador designado.