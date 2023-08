¿Qué pasó con Marcell Ozuna? ¿Son los árbitros de MLB “demasiado sensibles”? Toletero de los Bravos expulsado después de discutir un tercer strike cantado.

Marcell Ozuna de los Bravos llama al árbitro ‘demasiado sensible’ después de ser expulsado contra los Cachorros. Ozuna fue criticado por un árbitro después de ser expulsado del juego Atlanta Braves-Chicago Cubs el sábado.

El toletero de los Bravos de Atlanta vio su día terminar temprano el sábado cuando fue expulsado en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago. Ozuna no estaba contento con que lo llamaran en un lanzamiento limítrofe de Javier Assad. Después de poncharse, Ozuna se quedó incrédulo en el plato de home durante unos segundos. Mientras se alejaba, dijo algo que llamó la atención del árbitro del plato y rápidamente fue expulsado.

Los Bravos de Atlanta fueron derrotados por los Cachorros de Chicago 6-8 el sábado en el Wrigley Field. Marcell Ozuna fue expulsado del juego luego de discutir un tercer strike cantado en la cuarta entrada.

“Para ese lanzamiento solo dije, ‘eso no es un strike’”, dijo Ozuna a los periodistas. “(Yo) sigo caminando hacia el dugout y luego él (el árbitro) dijo ‘detente’. Dije, ‘eso no es strike’. Fue entonces cuando me echaron. Era demasiado sensible. En mi opinión, no le digo malas palabras”.

Después de su expulsión, Marcell Ozuna tuvo algunas palabras más para el árbitro de home antes de que saliera el manager Brian Snitker. Snitker aparentemente estuvo de acuerdo con la explicación del árbitro cuando Snitker regresó rápidamente al banquillo.

Ozuna ha sido noticia en las últimas temporadas con algunas de sus selecciones tanto dentro como fuera del campo. El año pasado, fue arrestado por un cargo de DUI. Más recientemente, lo sacaron de un juego en junio por no darse prisa.

Será interesante ver si la liga responde a los comentarios de Ozuna.

Bravos y la temporada 2023 de Marcell Ozuna

A pesar de la derrota, los Bravos todavía tienen una cómoda ventaja en la División Este de la Liga Nacional. Atlanta es el mejor equipo de béisbol.

Ozuna se ha recuperado de un comienzo pésimo en la campaña del ’23. Sus números aún no son fantásticos de ninguna manera, pero ha sido una amenaza de poder confiable en la alineación repleta de estrellas de Atlanta. En general, Ozuna está recortando .232/.307/.474 con un OPS de .781 y 23 jonrones. Sería una estrella en la mayoría de las otras alineaciones, pero es una pieza de profundidad confiable dado el increíble orden de bateo general de los Bravos.

Los Bravos de Atlanta son el equipo más popular del béisbol en este momento. Y no parece que vayan a bajar el ritmo pronto.

Los Bravos están recibiendo un juego estelar de una multitud de jugadores. Ozuna está a solo 14 jonrones de empatar la mejor marca de su carrera en una sola temporada.

Atlanta también está recibiendo un gran juego de Ronald Acuña Jr. , quien está teniendo un año de calibre MVP. Lidera la liga en bases robadas (51) y está justo detrás de Luis Arraez en mejor promedio de bateo (.338).

Los Bravos lucen como un contendiente serio esta temporada. Será difícil detener a este equipo en una serie de postemporada.