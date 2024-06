La Major League Baseball hizo historia el jueves por la noche, cuando los San Francisco Giants y los St. Louis Cardinals jugaron el primer partido de la liga en el Rickwood Field. Para aquellos que no conozcan la importancia del parque, Rickwood Field está ubicado en Birmingham, Alabama, y ​​solía ser el hogar de los Birmingham Black Barons de la Liga Negra. (También es, apropiadamente, donde el difunto Willie Mays comenzó su carrera profesional).

Antes del inicio de la competencia del jueves, el jardinero del Salón de la Fama Reggie Jackson ofreció su perspectiva sobre lo que significaba para él regresar a Rickwood, donde jugó como miembro de los Birmingham A’s (la entonces filial Doble-A de los Kansas City A’s) en 1967.

Mr. octubre, habló sobre la realidad de crecer como un joven jugador negro bajo Jim Crow durante una aparición televisada en vivo a nivel nacional el jueves. Entre las características expresadas por las estrellas de Hollywood en la cobertura previa al juego de Fox del histórico juego Rickwood Field de la Major League Baseball, Jackson recordó las burlas, los epítetos raciales y las amenazas de violencia que enfrentó cuando un jugador de ligas menores derramó lágrimas.

