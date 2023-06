Yankees dispuestos a mejorar sus jardines a través de este intercambio El conjunto neoyorquino estaría muy interesado en concretar un cambio con los Cardenales de San Luis para cubrir las carencias que tiene en los jardines.

Los Yankees de Nueva York siguen teniendo (hoy más que nunca) necesidades en los jardines. El club no ha podido cumplir las expectativas de los fanáticos y eso, en gran medida, se debe a que siguen adoleciendo la falta de al menos un buen guardabosques. Para más inri, están ahora sin su principal activo, Aaron Judge, quien además de dejar al club sin su mejor bateador, lo deja también con un vacío adicional en las praderas.

Por esta razón, no es extraño que los Mulos del Bronx busquen soluciones vía intercambio. Ya salieron de Aaron Hicks, quien para su sorpresa está rindiendo muy bien con los Orioles de Baltimore (algo que no hizo con el uniforme de rayas), sufrieron la falta de Harrison Bader un buen periodo de tiempo, probaron a Isiah Kiner-Falefa en el outfield y no funcionó y hasta le dieron voto de confianza a Willie Calhoun. Todos estos planes fallidos que no condujeron a ningún lado y sólo fueron una pérdida de tiempo.

Sin embargo, lo que ahora podrían estar intentando desde las oficinas de la Gran Manzana parece bastante más sensato y puede que sea lo que debieron hacer desde el primer momento. Estamos hablando de un canje bajo el cual obtener un patrullero. De hecho, todo indica que ya tienen en la mira a un claro favorito y pujarán por él.

Se trata de nada más y nada menos que de Tyler O’Neill, hombre de los Cardenales de San Luis que, si bien no tiene un bate increíblemente productivo, sí que posee un guante solvente. Además, tiene apenas 27 años de edad, por lo que puede servir incluso para un proyecto a futuro.

Es un objetivo bastante interesante, puesto que por una lesión de espalda está en la lista de lesionados de los Cards y no se tiene certeza de cuándo regresará, aunque se estima que será pronto. Asimismo, es un secreto a voces que San Luis necesita brazos para mejorar su rendimiento, y eso es lo que sobra en las granjas yankistas.

Por último, cabe destacar que O’Neill tuvo un excelente año 2021 conectando 34 jonrones, empujando 80 carreras y bateando para .286, por lo que un cambio de aires podría traer de regreso esa versión del pasado.