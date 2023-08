“Starling Marte está acabado y Mets deberían dar lugar a Ronny Mauricio”, ¿o él tiene que ganárselo? Joe Benigno declaró que al veterano de los Mets no le queda nada. Es la opinión de Joe y otros; pero el desdén del novato es lo que ahora mismo se interpone a su ascenso a Las Mayores.

05/08/2023 · 09:54 AM

A Marte, quien cumplirá 35 años este año, aún le quedan dos años de contrato después de esta temporada, pero después de una campaña All-Star en 2022, se ha visto como un caparazón de sí mismo en 2023, registrando un miserable OPS+ de 65 mientras bateaba. .238 con solo un jonrón. Su defensa también ha caído, y ya sea por lesiones recientes o por el envejecimiento, Joe ya no cree que Marte sea una respuesta.

“Creo que Starling Marte ha terminado”, dijo Joe. “Ya no le pega fuerte a la pelota, y no hace las jugadas en los jardines”.

De hecho, Joe dice que los Mets necesitan llamar a Ronny Mauricio y continuar con el movimiento juvenil, y si tuviera que elegir una baja para hacerle lugar a Mauricio, sería Marte.

“Honestamente, creo que es Marte”, dijo Joe. “Creo que Marte ha terminado.

Pero la sensación dentro de la organización de los Mets es que Ronny Mauricio se ha vuelto como desinteresado, en Triple-A Syracuse mientras espera una posible convocatoria a las Grandes Ligas.

El solo hecho de que Mauricio no esté ya con los Mets ha irritado a gran parte de la base de fanáticos que preferiría ver las perspectivas del equipo en los últimos 53 juegos de no contención, y ciertamente se puede construir un caso para eso.

Después de todo, Mark Vientos finalmente tiene la oportunidad de jugar (a expensas de Daniel Vogelbach), uniéndose a Francisco Alvarez y Brett Baty como novatos en la alineación de los Mets. Rafael Ortega abrió en el jardín izquierdo el viernes en una derrota de 10-3 ante los Orioles en Camden Yards, pero el oficial no figura en el futuro de los Mets. Lo mismo ocurre con DJ Stewart. ¿Por qué no audicionar a Mauricio?

El argumento depende de si cree que se debe otorgar una audición de este tipo con base en una filosofía de “¿Qué tienen que perder los Mets?” o si Mauricio, de 22 años, quien es el mejor prospecto de Triple A del equipo, necesita madurar más su juego.

Tal debate existe incluso dentro de la organización. Por ahora, la facción que quiere que Mauricio lo gane se mantiene firme.

Se esperaba que Mauricio recibiera una charla de ánimo, o algo más severo, luego de que pasó el jueves en la banca de Syracuse.

Mauricio ha visto a sus amigos Álvarez, Baty y Vientos ascender a los Mets esta temporada. Existe la idea de que podría sentirse abandonado y esa frustración se manifiesta en su juego reciente.

Mauricio, al ingresar el viernes, bateaba .230 con un OPS de .745 en sus últimas 100 apariciones en el plato. En muchas temporadas eso podría ser suficiente para una perspectiva de vaso medio lleno, pero no pasa la prueba en un año de explosión ofensiva de Triple-A. Además, la tasa de ponches de Mauricio en esas 100 apariciones en el plato fue del 25 por ciento. Durante los primeros tres meses de la temporada, estuvo al 16 por ciento.

Tal vez la duración de la temporada lo está alcanzando. Mauricio pasó de jugar en la Liga Invernal Dominicana (en la que fue el MVP) a los entrenamientos de primavera y luego a Syracuse después de que los funcionarios de la organización debatieran si sería mejor comenzar la temporada en Double-A Binghamton y ganar su ascenso a Triple-A en temporada. Al comenzar el viernes, Mauricio había registrado 1,171 apariciones en el plato desde su último descando real.

Persisten dudas sobre la defensa de Ronny Mauricio

Mauricio fue contratado como campocorto, pero cualquier sueño que pudiera haber tenido de convertirse en el próximo gran jugador de los Mets en la posición se desvaneció cuando llegó Francisco Lindor y luego firmó una extensión de contrato de 10 años por un valor de $341 millones. Esta temporada, Mauricio se ha movido a la segunda base y al jardín izquierdo, pero no ha jugado adecuadamente en ninguna posición. Si fuera ascendido a los Mets, el jardín izquierdo y la segunda base probablemente no serían opciones para él en este momento.

¿Dónde deja eso a Mauricio?

La tercera base es una posibilidad. Mauricio estuvo sólido en la posición durante el invierno, pero ¿los Mets realmente querrían colocarlo allí con la falta de repeticiones en Syracuse? Además, los Mets ya cuentan con Baty y Vientos para jugar en la tercera base. Baty ha tenido problemas a la ofensiva y a la defensiva y se podría argumentar que podría beneficiarse de regresar a Syracuse, pero no ha habido indicios de que los Mets estén considerando tal movimiento.

Si Mauricio fuera ascendido para este tramo final, probablemente sería con la idea de que podría jugar como campocorto varias veces a la semana, lo que permitiría a Lindor pasar al rol de bateador designado en esos casos. Recuerde, los Mets no están jugando por un banderín este año, así que ¿por qué quemar a un jugador como Lindor que figura en el futuro del equipo? No es solo con Lindor para quien eso se aplica. Adam Ottavino puede regresar el próximo año (tiene una opción de jugador) y Brooks Raley seguirá bajo contrato. Los Mets no van a dejar que ninguno de los dos se agote tratando de proteger las ventajas en el béisbol sin carrera por el banderín.

Esta no es la primera vez que los Mets se preguntan sobre el nivel de interés de Mauricio. La temporada pasada, languideció en Binghamton después de que Álvarez, Vientos y Baty fueran ascendidos a Syracuse. Hubo un debate interno en ese momento sobre si Mauricio debería recibir un ascenso para apaciguarlo o si necesitaba ganárselo.

Los Mets eligieron el último curso. Un año después, lo mantienen.