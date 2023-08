Tim Anderson vs José Ramírez: Mr. LaPara es el nuevo dueño de la mejor pelea en MLB Tim Anderson tiró su guante para pelear. Poco después, José Ramírez lo tiró a él. Anderson de los Medias Blancas y el dominicano Ramírez de los Guardianes se liaron a golpes en la intermedia, lo que desató una trifulca en la que se vaciaron las bancas y derivó en seis expulsiones durante el sexto inning del juego que Chicago ganó el sábado 7-4 a Cleveland.

06/08/2023 · 10:08 AM

El béisbol no es un deporte en el que se produzcan peleas constantes como vemos en el fútbol americano, el baloncesto y el hockey. Pero los ánimos pueden caldearse. Y aunque cada temporada presenciamos momentos de riñas, hay algunas perduran en la memoria. Así que con el pleito de ayer entre Medias Blancas y Guardianes, se recuerdan algunas memorables, en varias de ellas envueltos dominicanos, tales como:

Juan Marichal y John Roseboro, 22 de agosto de 1965

Pedro Martínez y Mike Williams, 24 de septiembre de 1996

Armando Benítez y Tino Martínez, 19 de mayo de 1998

Pedro Martínez y Don Zimmer, Juego 3 de la SCLA del 2003

José Bautista y Rougned Odor el 15 de mayo del 2016

Una más reciente que las citadas pero que no involucra dominicanos es la de Bryce Harper y Hunter Strickland, 29 de mayo del 2017. Esta ha sido muy comentada, quizás tanto, aunque no más que la deJosé Bautista y Rougned Odor, que ha de haber sido la más memeable y hasta el Sol de hoy sobreviven y continúan los memes y referencias pese a uno de sus protagonistas no estar más activo y el otro permanece opaco en el Big Show.

Al parecer ayer nació la pelea que desbanca la de Bautista y Odor como la más memorable. Pues anoche Ramírez conectó un derechazo al rostro de Anderson, quien cayó de espaldas. Vino después una larga pelea, de las peores que se hayan visto en las Grandes Ligas durante los años recientes.

Estalla pelea entre los All-Stars José Ramírez y Tim Anderson

Fue noche de pelea no solo en UFC y en WWE sino aparentemente también en MLB. El enfrentamiento del sábado entre los Medias Blancas de Chicago y los Guardianes de Cleveland puso a Tim Anderson contra José Ramírez, y en la parte baja de la sexta entrada, esa batalla se volvió física.

Medias Blancas de Chicago y los Guardianes de Cleveland jugaron un partido de béisbol relativamente normal. Un deslizamiento cambió las cosas. Ambos se pusieron en guardia para pelear a puñetazos. Anderson soltó el guante y lanzó el primer golpe. La pelea comenzó y vino el impacto al rostro del pelotero de Chicago. Así comenzaron unos 10 minutos de hostilidades en el Progressive Field, durante los cuales se vaciaron los bullpens y las bancas.

Ramírez, cinco veces All-Star, se zambulló de cabeza en la segunda base, que Anderson estaba cubriendo, y fue declarado quieto. Pero ese no fue el final. El toletero de los Guardianes se puso de pie rápidamente y se enfrentó al campocorto de los Medias Blancas, quien no retrocedió y le dio un pequeño empujón a Ramírez. De repente, Anderson arrojó su guante de béisbol, como en una pelea de hockey a la antigua, y levantó sus dukes. Luego, los dos jugadores lanzaron golpes antes de que estallara una pelea para despejar el banco en ambos lados, con otros compañeros de equipo uniéndose.

Aquí está el clip de la noche salvaje en Cleveland:

Los Medias Blancas ganaban 5-1 a los Guardianes en el momento del incidente.

Después del enfrentamiento inicial, Anderson empezó a discutir con otro integrante de los Guardianes, desatando otra ronda en la lomita en la que el manager de los Medias Blancas, el boricua Pedro Grifol, se encaró con el dirigente de los Guardianes, Terry Francona, y el coach de la banca DeMarlo Hale mientras los fanáticos en el Progressive Field cantaban “José, José, José”.

Hubo un momento en el que el jardinero dominicano de los Medias Blancas, Eloy Jiménez, se alejó del tumulto cojeando, mientras que Anderson tuvo que ser cargado por su compañero Andrew Vaughn y sacado del terreno.

El cerrador quisqueyano de Cleveland, Emmanuel Clase, tuvo que ser sujetado por sus compañeros de equipo Noah Syndergaard y David Fry. En ese momento, los dos equipos empezaron a darse de gritos nuevamente.

El pleito se desató por tercera vez cuando el coach de la tercera base de los Guardianes, Mike Sarbaugh, intercambió palabras con los instructores de los Medias Blancas.

Tanto Anderson como Ramírez fueron expulsados ​​del juego y es probable que ambos enfrenten suspensiones por sus acciones.

Cuando se calmaron las cosas, Ramírez, Anderson, Grifol, Francona, Sarbaugh y Clase fueron expulsados.

