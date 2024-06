Ante los últimos errores arbitrales a la hora de cantar un strike, se hace inminente el uso de la tecnología en la gran carpa y cada día son más los jugadores profesionales que están de acuerdo con esto. La tecnologia del “umpire Robot” está en las ligas menores desde el 2022 y es cuetion de tiempo para que se formalice en la MLB.

Esta semana el lanzador de los Dodgers de Los Angeles Tyler Glasnow, pudo ver de primera mano el sistema de desafío, que actualmente se está probando en las ligas menores.

“Todos estaban concentrados. Fue muy rápido: cinco segundos…También creo que sería más beneficioso para los árbitros de lo que piensan” dijo Glasnow.

ABS, también conocido como “árbitros robots”, utiliza el sistema de seguimiento de camaras Hawk-Eye, similar al que se utiliza en el tenis, para marcar bolas y strikes con precisión. Los árbitros usan un auricular y reciben instrucciones sobre la decisión en tiempo real.

Interesting turn of events here in Sacramento as Marco Luciano got rung up on a called third strike. He called for the ABS challenge, the review was done within 10 seconds, and was called a ball by the slimmest of margins.

I want the ABS challenge system in MLB. pic.twitter.com/2jXbGCym69

