Vladimir Guerrero Jr. responsable del fracaso de los Blue Jays En un hecho tramado por Carlos Correa que derramó el vaso de los Azulejos.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Toronto Blue Jays fueron eliminados de los playoffs el miércoles cuando los Minnesota Twins de su ciudad natal anotaron dos carreras sin respuesta, dejando fuera al equipo visitante en camino a una victoria por 2-0 en la serie Wild Card.

El error fue de Guerrero Jr.

Vladimir Guerrero Jr. rescató a los Mellizos de Minnesota con un gran error que cometió durante el Juego 2 de su serie de comodines de los Azulejos de Toronto el miércoles por la tarde.

Los Azulejos de Vlad estaban abajo 2-0 y tenían corredores en segunda y tercera sin ningún out en la parte alta de la quinta entrada contra Sonny Gray. Bo Bichette, quien bateó .306 en la temporada regular y acertó 2 de 2 en el juego, estaba en el plato con la cuenta llena.

Guerrero estaba demasiado lejos de la segunda base, por lo que los Mellizos realizaron una jugada de pickoff. Gray se dio la vuelta y lanzó al campocorto Carlos Correa, quien superó a Guerrero en segunda.

“¡Qué error de Guerrero!” Exclamó el locutor de ESPN Michael Kay.

Guerrero ordenó a sus Azulejos que impugnaran la decisión, y lo hicieron. Los árbitros confirmaron la decisión original en el campo, poniendo fin a la entrada.

Los Azulejos estaban siendo excluidos en ese momento del juego, y tener a Bichette con corredores en segunda y tercera era su mejor oportunidad de regresar a la contienda. Pero Guerrero fue eliminado.

Los Mellizos sacaron a Gray del juego después de eso y fueron al bullpen. Bichette se ponchó al comenzar el sexto.

No fue casualidad: todo tramado por Carlos Correa

Carlos Correa de los Mellizos planeó con Sonny Gray el eliminar a Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos en un momento vital. El campocorto de los Mellizos de Minnesota, explicó su mensaje a Sonny Gray antes de un saque clave de Vlad Guerrero Jr.

Los Mellizos de Minnesota salieron de un aprieto clave cuando el campocorto Carlos Correa pidió un pickoff en la segunda base y logró sacar a Vlad Guerrero Jr., y Correa detalló cuál fue su mensaje a Sonny Gray al principio del juego antes de que se presentara la situación.

“Le dije (a Sonny) que había algunos outs libres en las bases”, dijo Carlos Correa, a través de Dan Hayes de The Athletic. “Él estaba como, ‘¿Qué quieres decir?’ Yo digo: ‘Están tomando grandes pistas’. Si me miras te daré una señal. En puntos clave podemos conseguir algunas salidas. Parecía la situación adecuada para hacerlo”.

Aparentemente, Correa le dijo a Gray que los corredores de Blue Jay no podían escuchar al entrenador de tercera base debido al ruido de la multitud, según Aaron Gleeman. Gray y Correa luego planearon sacar a Vladimir Guerrero de la segunda base para preparar la jugada de impacto.

Era la situación adecuada para hacerlo. Con los Mellizos arriba 2-0 en la parte alta de la quinta, corredores en segunda y tercera y Bo Bichette en el plato, el pickoff de Vlad Guerrero Jr. le permitió a Sonny Gray quitarle el bate de las manos a Bo Bichette con la oportunidad de empatar el juego con un sencillo. Sonny Gray explicó lo que escuchó en el dispositivo PitchCom antes de la obra.

“Escucho, ‘Selección de tiempo, segunda base’, dijo Gray, a través de Hayes. “Luego subo al montículo y espero, espero que todo se desarrolle. Me giro, y cuando me giro, veo a Carlos en la base y veo a Vladdy fuera de la base en una distancia decente. Entonces me giro y le doy la pelota a Carlos. Carlos la atrapa, hace un tag increíble, lo ataca, lo logra y lo sacamos”.

Los Mellizos ganaron 2-0 y avanzaron para jugar contra los Astros de Houston en la ALDS.

‘Por eso es especial’ dijo Sonny Gray de Carlos Correa que llevó al gran pickoff de Vladimir Guerrero Jr. Sonny Gray hizo la jugada que ayudó a los Mellizos a avanzar a su primera ALDS desde 2004, y le da la mayor parte del crédito a Carlos Correa..

El enfrentamiento entre Mellizos y Azulejos fue uno de los más intrigantes de los Playoffs de la MLB. Después de perder dos de tres juegos ante los Rays de Tampa Bay, Toronto se encontró como sexto sembrado. Los Azulejos perdieron la serie a pesar de tener un mejor récord en la temporada regular que Minnesota.

Vladimir Guerrerro Jr. se refirió al cambio de José Berrios-Yusei Kikuchi

Los Toronto Blue Jays hicieron todo lo posible para contener a los Minnesota Twins, pero un cambio curioso hizo que la estrella más grande del equipo se rascara la cabeza.

Después del juego, el lanzador abridor de los Azulejos, José Berríos, fue visto en el dugout luciendo increíblemente abatido después de haber sido retirado temprano contra su ex equipo. Toronto optó por una serie de relevistas después, incluido Yusei Kikuchi, quien permitió otra carrera. La derrota impidió el regreso de un jugador clave de los Azulejos que había planeado regresar de una lesión.

La medida fue recibida con sorpresa por parte del veterano All-Star y superestrella de la MLB, Vladimir Guerrero Jr. , quien habló sobre el cambio de lanzadores y lo que pensó el dugout de los Azulejos sobre la movida del manager John Schneider. Pero los fanáticos de los pajáros azules no creen que el fallo estuviese en el picheo, sino en los bates que no respondieron y en errores puntuales como el que cometió el mismisimo Vladimir.

“El picheo permitió 5 carreras en 2 juegos. La ofensiva anotó 1 carrera. Los lanzadores hicieron su trabajo. Esto no debería tener que ver con la decisión de Kikuchi”, dijo un fanático en respuesta a los comentarios de Guerrero.

“No importó quién lanzó a Berrios, Kikuchi, Roger Clemens, Roy Halladay, Dave Stieb, Jimmy Key, Henke, Hell Greg Maddux, no importaría porque anotaron un gran huevo de gallina”, agregó otro fanático, también culpando a la ofensiva por la pérdida.

Si bien fue una serie corta contra los Mellizos, la ofensiva de los Azulejos no logró producir cuando más importaba. Anotaron solo una carrera combinada en dos juegos y fueron derrotados rotundamente por sus rivales de la Liga Americana Central, a menudo difamada y criticada, que muchos fanáticos y analistas consideraron que era la peor división del béisbol durante toda la temporada 2023.

Una temporada de 16 juegos por encima de .500 mostró el potencial de Guerrero y los Azulejos, pero el próximo año será aún más difícil. Otro fracaso en los playoffs de los Azulejos

Lo que significa esta derrota temprana en los playoffs para Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette y los Toronto Blue Jays

Los Toronto Blue Jays perdieron la Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Minnesota Twins el miércoles. Se quedaron cortos en la postemporada una vez más. Por supuesto, el dicho “siempre habrá el próximo año” será aplicado por muchos en todo el mundo de la MLB. Sin embargo, se esperaba que los Azulejos se convirtieran en el próximo gran equipo de la MLB hace apenas unas temporadas, entonces, ¿otra salida anticipada de los playoffs sería una señal de mayor preocupación para Toronto?

Toronto no logró llegar a los playoffs de 2017 a 2019 mientras se sometían a una reconstrucción. Los Azulejos desarrollaron un fuerte núcleo de jugadores liderados por Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette. Pudieron regresar a la postemporada en 2020, perdiendo en la Serie Comodín de la Liga Americana.

Luego, los Azulejos se perdieron por completo la postemporada en 2021 y perdieron en la Serie de Comodines de la Liga Americana una vez más en 2022. Otra derrota en la Serie de Comodines de la Liga Americana en 2023 hacen que este patrón sea casi imposible de ignorar. Cabe hacerse la pregunta: ¿Podrá el núcleo liderado por Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette llevar a este equipo de los Azulejos a la Serie Mundial?

Guerrero Jr. todavía tiene solo 24 años. Sin embargo, aún no ha firmado una extensión y solo le quedarán dos años de control del equipo después de la campaña de 2023. Lo mismo puede decirse de Bichette.

En resumen, los líderes del núcleo de Toronto podrían llegar a la agencia libre después de la temporada 2025. Ahora, la solución fácil es ofrecer a ambas estrellas contratos a largo plazo. Sin embargo, ahí es donde entra en juego la derrota en la Serie Comodín de la Liga Americana.