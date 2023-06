Yankees se hunden sin Aaron Judge; el sustituto de El Juez es insuficiente El conjunto neoyorquino se resiente de la ausencia de su capitán y no encuentra la forma de llenar el vacío que este ha dejado.

Los Yankees de Nueva York están batallando fuertemente por meterse en la postemporada 2023 de las Grandes Ligas. Saben que sin haber llegado siquiera al ecuador de la fase regular hay tiempo de sobra para corregir el rumbo, pero hay una cosa que los tiene muy preocupados, ya que está incidiendo directamente en el desempeño que han mostrado en los últimos días.

Se trata de nada más y nada menos que de la ausencia de Aaron Judge, capitán, figura y principal baluarte del equipo. Este pelotero se encuentra fuera desde hace varios días debido a una lesión en uno de los dedos gordos del pie y vaya que los Bombarderos han sentido su ausencia. En los 9 cotejos que han disputado desde que El Juez no está tienen récord de 4-5, sin embargo, no es eso lo que más les pone los pelos de punta.

Lo que más les duele a los Mulos del Bronx es que esos 5 reveses han sido por una rayita. Para más inri, el cuadro que dirige Aaron Boone ha bateado recurrente con hombres en las bases y, aun así, no puede concretar carreras. Por ejemplo, en el último duelo que tuvieron, que fue contra los Mets, tuvieron 15 turnos al bate con gente en los senderos y sólo una vez alcanzaron a impulsar una anotación, el resto llegaron gracias a errores defensivos de sus vecinos.

Es tanta la frutración que produce en el seno yankista el hecho de no tener a Judge que el mismo Anthony Rizzo, inicialista del club, declaró lo siguiente ante los medios: “Él es nuestro líder. Es un buen amigo. Así que siempre lo quieres en la alineación. Pero si intentas conseguir dos hits en un turno al bate, aún no lo he visto. Tienes que mantener el rumbo en este juego y seguir capeando la tormenta”.

De hecho, uno entiende mejor las palabras de Rizzo cuando mira los números del hombre que ha sustituido al capitán en los últimos días, Jake Bauers. En los 9 cotejos en que ha hecho los deberes del actual MVP de la Liga Americana posee línea ofensiva de .194/.219/.290, con 9 ponches en 31 turnos legales y apenas 3 carreras empujadas. No quedan dudas de que en Nueva York la están pasando mal sin Judge, y lo peor es que no se sabe cuándo volverá.