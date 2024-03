All Knights logra salvar la temporada y se mete en top 4 LLA Tras la salida de su tirador principal la escuadra chilena tuvo un segundo aire con el brillar de su suplente LAC

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras una fase de temporada regular complicada, All Knights avanzo a la siguiente ronda, no por ser mejor, por ser menos malo que el último lugar. Sumado a esto, anunciaban previo a sus encuentros que el tirador titular Matheus Trigo no jugaría, el futuro del equipo en esta fase parecía cantado a irse en primera ronda.

Con todas las apuestas en contra, los caballeros se enfrentaban a un de Six Karma que llegaba en alza tras cerrar la fase regular, ganándole al mejor equipo de liga. En esa primera serie todos los vaticinios cantaban el final de la temporada para All Knights.

En la primera de las series All Knight le pegaba un 3-0 contundente a Six karma, la ola verde se vio con pocas oportunidades de poder lograr descontar y simplemente se desinfló. Contrario a un All Knights que se vio con mejor sinergia y un mejor trabajo en equipo, esto se convirtió en un mejor papel en el mapa y tomó por sorpresa a todos llevándose la serie.

En la segunda serie contra Leviatán las cosas fueron un poco más parejas, pero, sin embargo, los caballeros también lograron salir airosos y se llevaron la seria 3-1. Si bien el tirador Elías Gonzáles “LAC” no se ha visto como el gran salvador, al menos le ha aportado sinergia y mejor comunicación al equipo, que hasta ahora le ha valido seguir con vida en los playoffs.