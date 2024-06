El Comité Ejecutivo (CE) del Comité Olímpico Internacional (COI) propone la creación de “Juegos Olímpicos de Esports” en la 142ª Sesión del COI, que se celebrará durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando los miembros del COI votarán sobre esta propuesta. . El COI ya está en conversaciones avanzadas con un posible anfitrión, y se puede esperar un anuncio muy pronto después de que se hayan finalizado las últimas formalidades.

“Con la creación de los Juegos Olímpicos de deportes electrónicos, el COI está dando un gran paso adelante y sigue el ritmo de la revolución digital. Estamos muy entusiasmados con el entusiasmo con el que la comunidad de deportes electrónicos representada en nuestra Comisión de Deportes electrónicos se ha comprometido con esta iniciativa. Esta es una prueba más del atractivo de la marca olímpica y de los valores que representa”, afirmó el presidente del COI, Thomas Bach.

El COI colabora con los deportes electrónicos desde 2018 de forma holística. Ha elegido un enfoque que permite a la organización tener éxito en el espacio de los deportes electrónicos mientras se mantiene fiel a los valores que han guiado al COI durante más de un siglo.

IOC President Thomas Bach announces that the Executive Board has proposed the creation of 'Olympic Esports Games' to the 142nd IOC Session.

The IOC Members will vote on this proposal at the Session during the Olympic Games Paris 2024. pic.twitter.com/lIBUCxm2kK

— IOC MEDIA (@iocmedia) June 14, 2024