Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dominicano Saul Leonardo MenaRD, único bicampeón del mundo en Street fighter 6 logrócoronarse en uno de los eventos más prestigiosos del mundo de los juegos de pelea “FGC” el Evolution Championship Series en su versión de Japón.

Desde su llegada a Tokyo, el dominicano MenaRD fue recibido como una estrella, con largas filas de fans esperando para tomar fotos con él. Todos en el evento parecían saber que la victoria del joven dominicano era inevitable. Con su habilidad, conquistó el torneo sin perder ni una sola partida. Es importante decirlo otra vez, MenaRD de Bandits Gaming se ha coronado INVICTO en el EVO Japón. Saul Mena es ahora el único jugador en la historia de Street Fighter que ha ganado en todos los torneos importantes del mundo. El joven dominicano parece estar en su mejor momento y el mundo de los videojuegos celebra al ver brillar a su estrella más grande. Estamos presenciando historia; una historia que parece que acaba de empezar.

Congratulations to Top 6 of Street Fighter 6 at #EvoJapan2024!

🥇 @_MenaRD__

🥈 @Kakeru_FGC

🥉 @Sslexx_

4th @ryukichi1214

5th @Vxbao_tomie

5th @lllmokelll pic.twitter.com/k1xvCEnW3R

— Evo (@Evo) April 29, 2024