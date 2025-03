Tras el cierre del día 1 de la Capcom Cup se dieron gratas sorpresas en el entramado de los representantes latinoamericanos, los suramericanos Salvatore de Venezuela, Derek Blaz de Chile y el Brasileño Juninho Ras salieron victoriosos en sus primeros enfrentamientos siendo las sorpresas del torneo. El dominicano MenaRD también salió con victoria en las primeras paradas.

El venezolano Salvatore fue la sorpresa de la noche al imponerse 2-0 en contra el experimentado jugador de Hong Kong HotDog, Salvatore tomo el personaje de Camy en contra del ya conocido Bison de Hotdog y lo destrozo a base de reacciones y aprovechando las distancias cortas de su caracter.

Offense and defense, @DerekBlaz11 showcased the whole package to secure his first victory in the group stages for Capcom Cup.#CAPCOMCUP11 #CC11https://t.co/t4GGgeRzxb pic.twitter.com/t10Jmtu5k4

