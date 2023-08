Your browser doesn’t support HTML5 audio

La final del torneo más importante del juego de disparos de Valorant 2023 ha llegado a su fin, los de Norteamérica lograron imponerse por un 3 a 1 a los grandes favoritos de Paper Rex. La organización asiática Paper Rex había sido quienes los habían enviado a la parte baja de los playoffs en primeras instancias con marcador de 2-1 en el Upper Bracket finals.

ON TOP OF THE WORLD!

EVIL GENIUSES ARE THE VCT 2023 WORLD CHAMPIONS! 🏆#VALORANTChampions #EGWIN pic.twitter.com/L9BDyNvcyK

— VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) August 26, 2023