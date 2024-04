Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera division del league of legends Europeo, la LEC, jugaba su final del split de primavera. El gran favorito para ganar todo, los samuráis de G2 se enfrentaban a los sorpresivos Fnatic que lograron llegar al juego grande tras varios tropiezos.

No es secreto para nadie que en el último año G2 haya dominado a placer a un mermado Fnatic, que a pesar de salir primeros en temporada regular, aún no han encontrado la fórmula ganadora de un campeonato en la LEC. Este domingo se enfrentaban por 5ta vez en una final de la LEC, siendo todas ganancias para los samuráis.

La gran final de primavera arranco con una guerra sin cuartel, lo que incluyó cambio de líneas, marca registrada de G2 esta season. Tras 28 minutos de pura acción con 40 muertes de por medio, Fnatic golpeó primero gracias a su botlane donde Noah brillaba y lograba el primer punto para Fnatic.

G2 otra vez proponía nuevamente el cambio de líneas, pero esta vez logró controlar al rival por completo. Para poner el 1-1 con un Caps y su llevandose una Pentakill al cerrar el encuentro. Para el 3ero Caps sería nuevamente el protagonista, el danés volvió a brillar con su Azhir y así G2 ponía esto a punto de mate 2-1.

PENTAKILL FOR @G2CAPS IN THE SPRING FINAL! #LEC pic.twitter.com/biiA2378Pf

— LEC (@LEC) April 14, 2024