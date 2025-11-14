KRU el nacionalismo y la sequía de títulos. Según reportes, los violetas abandonaron el "aquí solo se habla español" y ahora suman cariocas a su plantel en busca de frenar la sequía de títulos.

Desde que el pintor del bigote divertido demostró que se podía intentar conquistar al mundo con el poder del sentimiento patrio, el nacionalismo se ha convertido en un arma beneficiosa para ganar adeptos en el ámbito que sea. Las mayorías de un país, región o zona pueden ser llamadas a las filas por el hecho de representar dicho lugar.

Para el VCT Américas del 2024, Leviatán anunciaba que pasaría de tener un plantel completamente latino para sumar piezas internacionales de peso como Ian Botsch “TEX” o el mismísimo Maximilian Mazanov “Demon1”. Lo cual trajo un mar de críticas entre jugadores, fanáticos, incluso talentos. Los cuales pusieron en duda si la organización “velaba por el desarrollo deportivo de la región” o si de plano representaba Latinoamérica. Entre la ola de críticas por “quitarles la oportunidad a los latinos para dárselas a extranjeros”

KRU sacó provecho del nacionalismo y con un roster full latino, fue proclamado por el público como “el verdadero equipo latino” para ganar todos los adeptos posibles y controlar la narrativa en latam. Cosa que se notó inclusive en las transmisiones donde “la imparcialidad” fue tema de conversación, al punto de qué fanáticos, creadores de contenidos, incluso el mismo dueño de Leviatán, se quejaba de como se le trataba al equipo.

Pero lamentablemente es un negocio y se trata de ganar; mientras Leviatán y su traición, se convertían en el primer equipo latinoamericano en ganar una VCT Américas, KRU solo podía mirar desde el fondo como la Levianeta celebraba y convertía la “rivalidad” en paternidad.

Hoy, según reportes, los violetas abandonaron el “aquí solo se habla español” y ahora suman al histórico aliado Brasil en busca de frenar la sequía de títulos. En vísperas del Día de la Amistad Brasileño-Argentina. Fecha que recuerda el encuentro entre los presidentes Sarney y Alfonsín en Foz de Iguazú, donde ambos países profundizaron sus lazos. Suena que KRU tendrá a 3 Brasileños en su plantel reestructurando el equipo sobre la figura de Dantedeu.

Recuerden que en el equipo y la ligan se busca siempre tener lo mejor; No tiene que ver con “velar por el desarrollo deportivo de la región” o ser “el representante real Latinoamericano”. Es un negocio y en el negocio el nacionalismo gana fanáticos, pero no títulos.