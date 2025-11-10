Mientras Faker respire, que nadie aspire en el League Of Legends 8 finales mundiales, 6 campeonatos ganados, los 3 últimos al hilo, sin lugar a dudas, Lee Sang-hyeok "Faker" es el mejor jugador de la historia en algún deporte electrónico

El pasado fin de semana se realizó la final mundial de League Of Legends, el evento más importante de los deportes electrónicos. Los equipos Coreanos T1 y KT Rolster trasladaban su denominada Telecom Wars a la copa mundial del 2025 en un enfrentamiento al mejor de 5 juegos. T1 comandada por el jugador más emblemático del lol Faker, mientras que KT Rolster BDD llevaba las riendas BDD para el choque estelar del moba insignia de Riot Games.

Ante el público del Parque Deportivo del Lago Dong’an, en Chengdu, China, T1 se impuso por 3-2 Donde T1 se logró el primer mapa, perdió las dos siguientes y remontó para ganar la cuarta y la quinta, alzándose con el 3er título de forma consecutiva.

El dominio de Corea continúa, con equipos coreanos alzando el trofeo del Mundial durante cuatro años consecutivos desde 2022, reafirmando la posición del país como la potencia indiscutible de los esports. Para KT Rolster, fue su primera aparición en una final mundial.

La mayoría de los jugadores de esports, en especial los de League Of Legends, se retiran a los 25 años, cuando sienten que su velocidad de reacción comienza a disminuir. Pero Faker, sigue en la cúspide logrando laureles a los 29 años. Faker, quien debutó en 2013 con tan solo 17 años, supo adaptar su juego de “El rey demonio imbatible” al general estratega comandando un grupo de novatos. Ganando 3 de cuatro finales disputadas “cuando joven” y logrando lo mismo en los últimos 4 años, ganando 3 de forma consecutiva.

8 finales, 6 campeonatos, 3 al hilo, hacen que sin lugar a dudas estemos ante el mejor jugador de la historia de algún deporte electrónico y que su frase “todos los caminos conducen a mí” se vuelva canon. Con el reciente anuncio de que su contrato seguirá vigente hasta 2029, el legado de Faker parece no tener fin y su dominio en la grieta tampoco. En palabras del expresidente de la República Dominicana Joaquin Balaguer “mientras yo respire, que nadie aspire”