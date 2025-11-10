De los últimos grandes torneos de Counter-Strike 2 del año, el Intel Extreme Masters Chengdu 2025. Tras unas intensas semanas de competición, el torneo culminó con la final entre los brasileños de Furia y Team Vitality. Tras alcanzar recientemente el primer puesto en la clasificación de Valve CS2, el equipo brasileño ha consolidado aún más su posición dominante.

Furia derrotó a Team Vitality de forma contundente por 3-0, una victoria que les permite llevarse a casa 125.000 dólares en premios y los posiciona como uno de los equipos a seguir de cara al torneo BLAST Rivals Fall 2025 de esta semana y al StarLadder Budapest Major poco después.

FURIA fue invitado al torneo como el equipo mejor clasificado en la tabla regional de las Américas para agosto de 2025, enfrentándose a 15 de los mejores equipos del mundo. El equipo se abrió paso a duras penas hasta los Playoffs tras derrotar a G2 Esports por 2-0 en la Fase de Grupos, pero perdió contra MOUZ por 2-1. Se abrió paso hasta la Gran Final tras derrotar a The MongolZ por 2-0 y a Team Falcons por 2-0, antes de enfrentarse a Team Vitality en el último partido del torneo.

Aquí tenéis el desglose completo de los partidos de la Gran Final al mejor de cinco entre FURIA (FR) y Team Vitality (VT):

  • Primer partido: FR 13-11 VT – Ancient
  • Segundo partido: FR 13-10 VT – Inferno
  • Tercer partido: FR 13-11 VT – Overpass
  • Resultado final: FR 3-0 VT

La victoria de FURIA en la IEM Chengdu 2025 se suma a una temporada sólida para la organización. Anteriormente, ganó el Campeonato Mundial Thunderpick 2025 tras derrotar a Natus Vincere por 3-2 en la Gran Final, y se alzó con el trofeo FISSURE Playground 2 al vencer a The MongolZ por 3-2.

