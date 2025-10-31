¿Juega Mastantuono frente a Valencia? La posible alineación de Real Madrid El entrenador no piensa en rotaciones y mantiene a Vinicius en el once. Mastantuono se perfila como la gran novedad en el duelo de Liga.

El Real Madrid afronta este sábado (21:00 horas) un compromiso clave ante Valencia CF en el Santiago Bernabéu. Lejos de repartir descansos pensando en la Champions League frente al Liverpool, Xabi Alonso fue contundente: el foco está exclusivamente en LaLiga. El liderazgo no se negocia.

El mediapunta argentino de 17 años no sumó minutos en el reciente Clásico, pero podría regresar a la titularidad como extremo derecho ante el conjunto de Rubén Baraja. Según lo que se desprende del último entrenamiento, Eduardo Camavinga sería el sacrificado para la entrada del joven talento.

Mientras tanto, Fede Valverde se mantendría en el lateral derecho debido a la lesión de Carvajal y al progreso aún lento de Trent Alexander-Arnold, quien lleva más de un mes sin competir al máximo nivel.

Alonso despejó la gran duda de la semana:

“Vini no va a tener represalias”, sentenció en conferencia de prensa.

Con Rüdiger y Alaba fuera por lesión, no hay demasiadas alternativas: Éder Militao y Dean Huijsen ocuparán el eje de la zaga. En la izquierda, todo apunta a que será nuevamente Carreras quien asuma el rol titular.

Alineación posible del Real Madrid vs Valencia

Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Güler; Mastantuono, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

Se trataría del mismo equipo que enfrentó a Villarreal, con el regreso de Bellingham al puesto de Ceballos. En el banquillo estarán disponibles: Fran González, Mestre, Trent, Asencio, Fran García, Mendy, Camavinga, Ceballos, Brahim, Rodrygo, Endrick y Gonzalo. Lunin no podrá estar por sanción. Nada de especular. El Real Madrid va con todo ante el Valencia para sostener su lucha por el título. La gran incógnita está en si el joven Mastantuono responderá al desafío de una noche grande en Chamartín.