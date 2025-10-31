¿A qué hora y dónde VER EN VIVO Necaxa- Santos Laguna por Liga MX? Rayos y Guerreros chocan en Aguascalientes en un partido decisivo para el Play-In del Apertura 2025.

Necaxa vs Santos Laguna será uno de los partidos más determinantes de la Liga MX Apertura 2025. Este viernes 31 de octubre, en el Estadio Victoria, los Rayos se juegan el todo por el todo en casa, mientras que los Guerreros buscan asegurar su lugar en el Play-In en un cierre de torneo que arde.

Los de Aguascalientes llegan con el ánimo arriba luego de una victoria que los volvió a ilusionar, pero también con la presión de ganar sí o sí para mantenerse con vida en la contienda. Por su parte, Santos Laguna, con 17 puntos, levantó cabeza tras un inicio irregular y ya pelea firme por los boletos a la fase final.

El historial reciente entre ambos muestra máxima paridad: dos victorias para cada lado y un duelo electrizante tras otro. Este choque promete más de lo mismo: emoción, goles y tensión en la recta final del campeonato.

¿A qué hora juega Necaxa vs Santos Laguna por Liga MX?

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Viernes 31 de octubre de 2025 Hora: 19:00 (Tiempo del centro de México)

19:00 (Tiempo del centro de México) Estadio: Victoria, Aguascalientes

¿Dónde ver en vivo Necaxa vs Santos Laguna?

No hay excusas para perderse este encuentro que puede cambiar destinos en la Liga MX:

TV Abierta: Azteca 7

Azteca 7 Streaming: ViX Premium y Claro Sports

Posibles alineaciones

Necaxa:

Unsain; Lara, Jacob, Calderón, Rosero; Rodríguez, Palavecino, Rossano; Rojas, Cambindo, Badaloni.

Santos Laguna:

Acevedo; Amione, Balanta, Ortega, Abella; Mariscal, Palacios, Villalba, Güémez; Sordo, Barticciotto.

En el papel, el duelo luce muy parejo. Necaxa tendrá la ventaja de jugar ante su gente, aunque su zaga ha mostrado grietas complicadas en el cierre del torneo. Santos Laguna, en cambio, presume un mejor estado de forma y una ofensiva más efectiva cuando la pelota quema.

Si hay que elegir un favorito, los Guerreros tienen una ligera ventaja para salir con los tres puntos que podrían acercarlos aún más al Play-In.

Rayos y Guerreros se enfrentarán en una batalla que vale más que tres puntos: el orgullo y el sueño de clasificar a la liguilla seguirán en juego hasta el último minuto en Aguascalientes. ¿Podrá Necaxa mantener la esperanza o será Santos quien dé el golpe decisivo? Aquí te contamos cómo seguirlo en vivo sin perderte ningún detalle.