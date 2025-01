Chelsea, el poderoso equipo londinense liderado por Enzo Fernández, apunta a dar un golpe en el mercado de fichajes con la incorporación de Alejandro Garnacho, el joven atacante de 20 años que atraviesa un presente complicado en el Manchester United. Con el Napoli también interesado, el futuro del delantero parece tomar forma en Inglaterra, ya que su prioridad sería continuar en la Premier League, considerada por él como la mejor liga del mundo.

La situación de Alejandro Garnacho en el Manchester United ha sido difícil en los últimos meses. Su relación con el entrenador Rubén Amorim se ha deteriorado debido a varios desacuerdos, y el club no ha logrado sacar lo mejor de la promesa nacida en Madrid y nacionalizada argentina. Esto ha llevado a que el futbolista y su entorno evalúen seriamente un cambio de rumbo, algo que Chelsea está dispuesto a aprovechar.

Meanwhile, Chelsea have made contact with Man United today preparing opening bid for the Argentinian winger. 🔵👀 pic.twitter.com/CMyupEKNUo

🚨 Alejandro Garnacho starts for Man United tonight in Europa League.

El gigante de Londres ya habría iniciado conversaciones con el Manchester United y con el representante del jugador. Según informes del especialista Fabrizio Romano, los Red Devils exigirían al menos 75 millones de euros por la transferencia, mientras que Chelsea estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para cerrar el fichaje.

Por su parte, Napoli, que también mostró interés, estaría preparado para ofrecer 65 millones de euros por el atacante. De concretarse este monto, Garnacho sería la segunda compra más cara en la historia del club italiano, detrás de Victor Osimhen.

El paso al Chelsea no sería solo un cambio de equipo, sino también de mentalidad para Garnacho, quien buscaría consolidarse en un nuevo proyecto y así mantener su lugar en la selección argentina, bajo la atenta mirada de Lionel Scaloni. Además, el contrato propuesto por los Blues duplicaría lo que actualmente percibe en el United, llegando a 4 millones de euros por temporada, lo que también inclinaría la balanza a su favor.

En el Manchester United, Garnacho disputó 118 partidos y marcó 23 goles, logrando ganar dos títulos importantes: la Copa de la Liga Inglesa 2022/23 y la FA Cup 2023/24. Sin embargo, el complicado presente del club, sumado a las declaraciones polémicas de Rubén Amorim, han hecho insostenible su continuidad.

El técnico portugués encendió la polémica recientemente al declarar tras una derrota contra Brighton: “Estamos siendo quizás el peor equipo en la historia del Manchester United”. Aunque intentó retractarse días después, el clima interno quedó marcado, y Garnacho es uno de los principales afectados.

Más allá del contexto deportivo, la salida de Garnacho también se ve como una oportunidad para que el Manchester United sanee sus finanzas. Con varias inversiones recientes y resultados deportivos decepcionantes, los Red Devils necesitan ingresos significativos para equilibrar las cuentas y apuntalar el proyecto de Rubén Amorim, quien sigue en la cuerda floja tras perder siete de los primeros diez partidos de la temporada.

🚨🔵 Chelsea are set to approach Man United for Alejandro Garnacho, as expected.

Napoli remain keen but no agreement at €50m package, rejected by Man United; now also working on Adeyemi deal as revealed.

🇦🇷 Chelsea spoke to player’s camp and will now discuss with Man United. pic.twitter.com/rQz7HrDLvK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025