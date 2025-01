La llegada de Ander Herrera a Argentina ha generado una ola de entusiasmo entre los hinchas de Boca Juniors. El jugador vasco, de 35 años, fue recibido por una multitud en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, marcando el inicio de su nueva etapa en el fútbol sudamericano. Herrera, con una destacada trayectoria en Europa, busca aportar experiencia y liderazgo al equipo dirigido por Jorge Almirón.

“Boca es un club gigante, especial, con una historia y una pasión única. Mi padre trabajó aquí durante mucho tiempo, y desde niño mantuve esa pasión. Ahora quiero adaptarme y disfrutar de esta experiencia única”, expresó Herrera al salir del aeropuerto.

🔵🟡 Ander Herrera to Boca Juniors, confirmed and here we go! Documents signed right now between all parties as he’s leaving Athletic Club.

Boca agreed on one year contract plus one year option, Ander will travel tonight + medical tomorrow.

Herrera will play @ La Bombonera. 🇦🇷 pic.twitter.com/jwCqsl85Nh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025