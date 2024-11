El FC Barcelona sigue trabajando en consolidar un proyecto ganador bajo el mando de Hansi Flick. A pesar del buen momento en LaLiga y la Champions League, el cuerpo técnico y la dirección deportiva saben que reforzar la defensa es esencial para mantener la competitividad en tres frentes: Liga, Champions y Copa del Rey. Según reportes de la prensa española, el objetivo del mercado invernal sería Jhon Lucumí, central colombiano del Bologna y pieza fundamental del combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo.

Lucumí, de 26 años, es una de las grandes revelaciones del Bologna en la Serie A y ha sido vital en el regreso del equipo italiano a la Champions League. Su rendimiento ha sido impresionante en la actual temporada europea, con estadísticas que lo colocan entre los mejores centrales del torneo:

