Bellingham defiende al equipo tras la derrota: “No es una desgracia perder aquí” El mediocampista inglés Jude Bellingham asumió con madurez la derrota del Real Madrid frente al Liverpool en Anfield, destacando que el equipo aún tiene margen de maniobra para avanzar en la competición. Además, mostró apoyo a su compañero Kylian Mbappé tras fallar un penalti crucial.

Análisis del partido: una derrota ante el “mejor de Europa”

Bellingham, una de las figuras más destacadas del Real Madrid esta temporada, ofreció un análisis claro y autocrítico del partido. Reconoció que el equipo no estuvo a la altura frente a un rival que calificó como el mejor de Europa en la actualidad.

“No controlamos el partido, no maximizamos el tiempo que tuvimos el balón y perdimos muchas posesiones importantes. Nos encerraron en zonas donde no podíamos hacer daño. Es un mal resultado, pero no es una desgracia perder aquí. Aún nos quedan tres partidos, y debemos ganarlos todos para seguir en la competición”, señaló el jugador en una entrevista con TNT Sports.

El penalti fallado por Mbappé: un momento clave, pero no determinante

Con el marcador 1-0 en contra, Kylian Mbappé tuvo la oportunidad de empatar el partido desde el punto de penalti, pero su disparo fue detenido por el portero rival. A pesar de la importancia del fallo, Bellingham dejó claro que no fue la causa principal de la derrota.

⚪️👊🏻 Bellingham: “Mbappé penalty? It happens. The penalty miss is not the reason we lost. We weren’t good enough as a collective, they played better”. pic.twitter.com/xiG761r4Px — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2024

“El penalti fue un momento importante, pero estas cosas pasan en el fútbol. La presión que tiene Kylian por lo bueno que es, es inmensa. Sin embargo, no hemos perdido por esa jugada, sino porque ellos jugaron mejor que nosotros. Kylian debe mantener la cabeza alta; seguirá produciendo grandes momentos para este club”, afirmó con confianza.

Un mensaje de unidad y optimismo

Bellingham también destacó la importancia de mirar hacia adelante y centrarse en los próximos desafíos. Con tres partidos restantes en la fase de grupos, el Real Madrid aún tiene la posibilidad de avanzar si logra buenos resultados.

El inglés ha demostrado ser no solo un líder en el terreno de juego, sino también un referente en el vestuario, transmitiendo calma y motivación en un momento crucial de la temporada.

Próximos pasos para el Real Madrid

La derrota deja al equipo merengue en una posición complicada, pero con la clasificación todavía al alcance. Ancelotti y su plantilla deberán ajustar estrategias para superar a sus próximos rivales en la competición y mantener vivo el sueño europeo.

⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham: “Would I love to play with Trent? I already do with England! He’s a Liverpool player and we are here and I think it’s disrespectful for me to speak about that”. “He’s a good mate, we’ll see what happens”. pic.twitter.com/GrwoyzO3ZN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2024

La presión recae ahora en figuras como Bellingham y Mbappé, quienes serán clave para liderar al equipo en lo que promete ser una fase de grupos emocionante y llena de desafíos.