Un partido con aroma a batalla táctica

La serie entre Brujas y Atalanta promete ser un duelo estratégico, donde la solidez defensiva de los belgas intentará frenar el poder ofensivo italiano. Con un estadio que será un hervidero y un equipo que se crece en casa, el Brujas buscará tomar ventaja en la eliminatoria.

Por su parte, la Atalanta confía en el olfato goleador de Retegui y en la creatividad de De Ketelaere para inclinar la balanza a su favor. A pesar de las bajas, los de Gasperini no se darán por vencidos y saldrán a buscar la clasificación.

El destino europeo de ambos clubes se definirá en 90 minutos de intensidad absoluta. ¿Será el Brujas el que haga valer su localía o la Atalanta logrará sobreponerse a la adversidad? La respuesta se conocerá este miércoles en el Jan Breydel Stadion.

Las piezas clave en el once de Brujas

El equipo belga afronta este trascendental partido con un esquema sólido de 4-2-3-1, con la confianza de que su localía puede marcar la diferencia. La presencia de Simon Mignolet en la portería será fundamental para mantener la seguridad en el arco, respaldado por una defensa compuesta por Seys, Joel Ordoñez, Mechele y De Cuyper.

En el mediocampo, Onyedika y Jashari conformarán la doble contención, brindando equilibrio y salida limpia para el ataque. Por delante, Hans Vanaken será el cerebro del equipo, acompañado por Talbi y Tzolis en las bandas. En la delantera, Ferrán Jutglà será la referencia ofensiva y principal amenaza para la defensa italiana.

Ready for a snowy training session! ❄️☃️🌨️ #CLUATA #UCL pic.twitter.com/bZPTsnnBQU

El conjunto de Gian Piero Gasperini llega con muchas ausencias, pero mantiene su esquema ofensivo con carrileros. Rui Patricio asumirá la responsabilidad en el arco, ante la posible ausencia de Marco Carnesecchi. La línea defensiva estará conformada por Djimsiti, Hien y Posch, quienes tendrán la difícil tarea de contener el ataque belga.

En el mediocampo, De Roon y Ederson serán los encargados de la contención y distribución del juego, mientras que los carrileros Bellanova y Zappacosta aportarán profundidad y llegada. En la línea ofensiva, la creatividad recaerá en Charles De Ketelaere y Pasalic, quienes buscarán alimentar a Mateo Retegui, el delantero en mejor forma del equipo.

I nerazzurri convocati per #BruggeAtalanta 📝

Our squad list for Club Brugge vs. Atalanta 🚨#UCL #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/PkUEGGTyeI

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 11, 2025