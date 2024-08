Cagliari: ¿Cómo llega el jugador peruano que quiere ser goleador en la Serie A? Gianluca Lapadula inicia una nueva etapa en la Serie A con el Cagliari.

Este domingo 18 de agosto, el campeonato italiano de fútbol dará inicio con una renovada presencia peruana. Gianluca Lapadula, el destacado delantero ítalo-peruano, comenzará la Serie A 2024/25 con el Cagliari, equipo que fue su hogar durante la temporada 2022/23, donde se consolidó como el máximo goleador de la Serie B.

Nacido en Turín el 7 de febrero de 1990, Lapadula ha tenido una carrera marcada por su versatilidad y su capacidad para marcar goles. Su ascenso al estrellato comenzó en el Pescara, donde deslumbró con su habilidad para perforar redes en la Serie B, lo que le valió un contrato con el Milan. Aunque su tiempo en el gigante rossonero fue breve, Lapadula continuó demostrando su calidad en diversas ligas, incluyendo una destacada etapa en el Genoa y el Lecce.

El año pasado, el delantero no pudo mantener el nivel esperado debido a lesiones que lo afectaron en la temporada 2023/24. A pesar de las dificultades, Lapadula no se desanima y está decidido a recuperar su mejor forma y demostrar su valía en la Serie A. A lo largo de su carrera, ha sido conocido por su actitud tenaz y su habilidad para marcar goles cruciales, características que espera poner en juego en su nueva temporada.

El Cagliari, por su parte, se prepara para su debut en la Serie A enfrentando al AS Roma en el Arena Cerdeña. La presión estará sobre los hombros de Lapadula, quien deberá luchar por un lugar en el once inicial bajo la dirección del entrenador Davide Nicola. La competencia es feroz, y la necesidad de convencer al cuerpo técnico de su capacidad es imperativa para el peruano, que no es considerado indiscutible en el equipo en esta etapa.

La hinchada del Cagliari y los seguidores de Lapadula estarán atentos a su rendimiento en el debut, esperando ver al delantero recuperar el nivel que lo hizo brillar en temporadas anteriores. La Serie A, conocida por su competitividad y calidad, representa un escenario ideal para que Gianluca Lapadula demuestre su talento y reafirme su lugar en el fútbol italiano.

Con el inicio de la nueva temporada, la pregunta en la mente de todos es: ¿podrá Gianluca Lapadula redimir su carrera en la Serie A y liderar al Cagliari hacia un desempeño destacado? Solo el tiempo y sus actuaciones en el campo de juego responderán a esa interrogante.