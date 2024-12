Carlo Ancelotti habla del año del Real Madrid y plantea qué esperar del equipo en 2025 El técnico del Real Madrid reflexiona sobre un 2024 de ensueño y anticipa los retos que traerá el próximo año, destacando la adaptación de Mbappé y sus pedidos de Navidad.

El Real Madrid cerrará el 2024 enfrentando al Sevilla este domingo 22 de diciembre en el Santiago Bernabéu. El técnico italiano Carlo Ancelotti, tras liderar un año histórico con cinco títulos y el fichaje estrella de Kylian Mbappé, compartió su visión en conferencia de prensa. Además de analizar el presente deportivo, no faltaron reflexiones personales y hasta un toque de humor al hablar de sus deseos para Papá Noel.

“Un 2024 inolvidable”: balance de Ancelotti

El estratega calificó el 2024 con un “sobresaliente” gracias a los logros del equipo: UEFA Champions League, LaLiga, Supercopa de España, Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. “Ha sido un año fantástico e inolvidable”, aseguró. Sin embargo, destacó que el éxito no debe detener al equipo: “Ganar la Copa de Europa siempre es el momento más feliz, pero creo que podemos repetirlo si seguimos luchando como hasta ahora”.

Ancelotti también habló sobre los desafíos enfrentados: “Hemos tenido complicaciones, pero este equipo ha mostrado carácter”. Para el 2025, el técnico tiene claro su objetivo: “Pido seguir peleando por títulos, especialmente por otra Champions”.

La adaptación de Mbappé y su rol en el equipo

El técnico se mostró satisfecho con el progreso de Kylian Mbappé, quien ya ha superado su etapa de adaptación. “Está motivado, ilusionado y contento de estar aquí. Su talento es el desmarque, pero trabajamos en mejorar su continuidad en el juego”, explicó.

Además, destacó la conexión entre Mbappé, Rodrygo, Bellingham y Vinicius: “Combinan muy bien. Les doy libertad para encontrar la posición correcta según las características del rival”.

Mirando al futuro: LaLiga y ajustes tácticos

Sobre el desarrollo de la Liga Española, Ancelotti anticipa una competición más reñida: “Va a ser muy entretenida hasta el final, puedes ganarla con menos de 90 puntos este año. El Atlético está fuerte y va a pelear”.

En cuanto al esquema táctico, el técnico comentó los retos en el lateral izquierdo tras las lesiones de Mendy y Alaba. “Mendy estará disponible para mañana, pero las lesiones le han impedido mostrar su mejor nivel. Hemos contado con Lucas Vázquez y Fran García, quienes han cumplido bien. Valverde solo jugaría ahí en caso de emergencia, y estamos entrenando a Raúl Asencio para adaptarse a esa posición”.

Un cierre en casa y un deseo especial

Para el último partido del año, Ancelotti resaltó la importancia de cerrar con un triunfo en el Santiago Bernabéu: “Volvemos a casa después de muchos partidos fuera. Terminar el año aquí, con nuestra afición, es especial”.

En un tono más relajado, bromeó sobre sus pedidos navideños: “A Papá Noel no le puedo pedir que no me lleguen críticas en 2025; las críticas también son un regalo”, declaró entre risas, mostrando una vez más su carácter positivo.

Un 2024 para el recuerdo y un 2025 lleno de ambición

El año que termina ha consolidado al Real Madrid como un equipo de élite bajo la dirección de Ancelotti. Con una plantilla que mezcla experiencia y talento joven, el club apunta a mantener su dominio en Europa y seguir escribiendo páginas doradas en su historia. El próximo desafío, el Sevilla, marcará el cierre de un año inolvidable, mientras las expectativas para 2025 ya están más altas que nunca.