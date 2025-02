¿Cómo y dónde ver los partidos de la UEFA Champions League? La fase de eliminación directa está en su punto más alto con duelos cruciales que marcarán el futuro de los equipos.

La UEFA Champions League vuelve a protagonizar una jornada cargada de emociones y tensión, con grandes enfrentamientos que podrían ser decisivos para el futuro de los clubes que luchan por la gloria europea. En esta edición, destacan cuatro partidos que prometen espectáculo y sorpresas, con equipos históricos que se enfrentan en duelos directos para continuar su camino hacia los octavos de final.

Celtic vs Bayern Múnich: El desafío de superar la historia

El Celtic de Glasgow se enfrenta a Bayern Múnich en un enfrentamiento que, históricamente, no le ha sido favorable a los escoceses. Con un historial negativo ante los bávaros, los dirigidos por Brendan Rodgers intentarán dar el golpe ante uno de los clubes más potentes del continente. En sus últimos enfrentamientos, el Celtic sufrió derrotas claras: una por 1-2 el 31 de octubre de 2017 y otra por 0-3 el 18 de octubre de ese mismo año. Sin embargo, el equipo escocés llega motivado a este choque y espera superar la adversidad con el apoyo de su ruidosa hinchada en el Celtic Park.

Mónaco vs Benfica: Una revancha europea

El Mónaco y Benfica protagonizan un enfrentamiento esperado entre dos clubes que ya se vieron las caras en la fase de grupos, hace solo dos meses y medio. El duelo promete ser fundamental para ambos, ya que en esta etapa de la Champions League cada partido cuenta. Los franceses, que han mostrado su solidez en casa, tendrán que medirse ante un Benfica que viene con gran confianza tras su desempeño en la liga portuguesa. Este será un partido que marcará un antes y un después en las aspiraciones europeas de ambos conjuntos.

Feyenoord vs Milan: A buscar el pase a la siguiente ronda

A las 17:00 horas, el Stadion Feijenoord se convierte en el escenario de otro gran enfrentamiento de la jornada, con el local Feyenoord recibiendo al AC Milán. Los de Rotterdam, que cuentan con una gran hinchada y una historia reciente llena de éxitos nacionales, se medirán ante el histórico Milan, que busca recuperar su protagonismo europeo. Este partido, dirigido por José María Sánchez Martínez, promete ser una batalla táctica donde cada detalle podría inclinar la balanza.

Brujas vs Atalanta: El regreso de Charles De Ketelaere

Brujas se prepara para recibir a la Atalanta en un duelo que también promete emociones fuertes. El club belga, que estuvo a punto de eliminar al todopoderoso Manchester City en la fase de grupos, quiere seguir sorprendiendo en la repesca. Frente a ellos estará la Atalanta, que llega dolida tras su eliminación en la Copa Italia, pero con el ánimo renovado por una impresionante victoria en la Serie A, donde Mateo Retegui brilló con un histórico ‘póker’ de goles. Este enfrentamiento también tendrá un toque especial para los aficionados de Brujas, ya que se enfrentarán al jugador que alguna vez fue su gran promesa: Charles De Ketelaere, ahora estrella de la ‘Dea’.

El camino hacia los octavos de final

Con estos partidos, la UEFA Champions League continúa su marcha hacia los octavos de final, donde los equipos no pueden permitirse el lujo de cometer errores. La emoción está garantizada, y cada uno de estos enfrentamientos será clave para definir los equipos que seguirán en la lucha por el título continental.

14:45 Brujas vs. Atalanta | ESPN 2 – DISNEY +

17:00 Mónaco vs. Benfica | DISNEY +

17:00 Feyenoord vs. Milan | ESPN 2

17:00 Celtic vs. Bayern Munich | ESPN – DISNEY +