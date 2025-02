Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un duelo con cuentas pendientes

El Feyenoord, ubicado en la posición 19, y el AC Milán, que ocupa el puesto 13, lucharán por avanzar en la máxima competición europea. Los italianos parten como favoritos, especialmente tras las incorporaciones de Kyle Walker y Santiago Giménez. Sin embargo, la salida de Giménez ha debilitado al Feyenoord, lo que pone en duda su capacidad para imponerse en casa.

Feyenoord busca cambiar su suerte

El equipo dirigido por Pascal Bosschaart atraviesa un momento difícil, con tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Han caído ante Ajax y PSV en la Eredivisie y fueron goleados 6-1 por Lille en la Champions. Para revertir esta racha negativa, deberán mostrar su mejor versión frente a un Milán que les arrebató a su estrella ofensiva.

El Milán de Sérgio Conceição quiere asegurar su pase

Los rossoneri llegan con un mejor presente, sumando tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco juegos. Sérgio Conceição ha logrado revitalizar al equipo y busca sellar su pase a la siguiente ronda. A pesar de esto, el historial no favorece a los italianos: la última vez que se enfrentaron en Champions, el Feyenoord avanzó con un global de 2-1 en 1969. Ahora, el Milán tiene la oportunidad de cambiar la historia.

