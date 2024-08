Copa Sudamericana: Racing goleó y Corinthians por penales, los primeros clasificados a la siguiente fase. La Copa Sudamericana vive una jornada decisiva con equipos que aseguran su lugar en los octavos de final y otros que avanzan tras intensas definiciones.

21/08/2024 · 12:26 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hoy, el fervor de la Copa Sudamericana se hizo sentir con intensidad, destacando dos partidos que marcaron el paso a la siguiente fase del torneo. En una jornada llena de emoción, Racing Club y Corinthians demostraron su fortaleza y habilidad para superar a sus adversarios.

🔝🏆 ¡Los dos primeros equipos clasificados a Cuartos de Final! 🇦🇷🇧🇷 Así quedó el cuadro con @RacingClub y @Corinthians entre los ocho mejores.#LaGranConquista pic.twitter.com/uc4Spp66NU — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2024

Racing Club se impuso de manera contundente sobre Huachipato con un marcador abultado de 6-1 en el partido de vuelta. El equipo argentino demostró un dominio absoluto desde el inicio, con goles de Baltasar Rodríguez (10′), Maravilla Martínez (26′), y una destacada actuación de Johan Carbonero, quien firmó dos tantos (31′ y 45+3′). El triunfo se completó con aportes de Marco Di Cesare (51′) y Agustín Almendra (55′). Aunque Huachipato logró marcar un penal a través de Brian Palmezano (48′), la diferencia fue insuperable para los chilenos. Con esta victoria, Racing asegura su lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Corinthians vivió una jornada dramática en su enfrentamiento contra Bragantino. Tras perder 2-1 en el partido de vuelta, el equipo brasileño se vio forzado a definir su destino desde el punto de penal. Los goles de Bragantino, marcados por Rodrigo Garro (24′) y Eduardo Sasha (72′), junto con el tanto de Luan Cândido (76′) que parecía sellar el destino, pusieron a Corinthians en una posición complicada. Sin embargo, en la definición por penales, Corinthians logró imponerse 5-4, gracias a una destacada actuación de su arquero y una ejecución precisa de sus tiradores.

📹🥅 ¡Para volver a ver! Todos los penales de la serie entre @Corinthians y @RedBullBraga. 👉 El Timão se impuso 5⃣-4⃣ y clasificó a Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana 🏆.#LaGranConquista pic.twitter.com/8pdjMIoSu5 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2024

El sorteo para los octavos de final, realizado en la sede central de Conmebol en Luque, ha dejado a los equipos mejor clasificados en los grupos enfrentando a los vencedores de las llaves de playoffs. Los próximos partidos prometen ser igual de emocionantes, con el cronograma confirmando encuentros claves:

– Fortaleza vs. Rosario Central, hoy miércoles 21 de agosto, a las 18:00 (hora en Dominicana).

– Lanús vs. Liga de Quito, hoy miércoles 21 de agosto, a las 20:30 (hora en Dominicana).

– Independiente Medellín vs. Palestino, hoy miércoles 21 de agosto, a las 20:30 (hora en Dominicana).

La Copa Sudamericana continúa con su promesa de ofrecer fútbol de alta calidad y emociones hasta el final.