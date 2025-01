El Real Madrid está trabajando arduamente para reforzar sus laterales con dos nombres de peso: Trent Alexander-Arnold y Alphonso Davies. Los movimientos en torno a estos dos jugadores demuestran la ambición del club blanco por consolidar su plantilla con futbolistas de primer nivel mundial.

El caso del lateral inglés es uno de los más avanzados. Según fuentes cercanas al club, el acuerdo personal entre Alexander-Arnold y el Real Madrid ya está cerrado. Ahora, todo depende de la disposición del Liverpool para aceptar la oferta del Madrid en este mercado de invierno.

La idea en Valdebebas es clara: si no se concreta la incorporación de Alexander-Arnold en enero, se esperará hasta el próximo verano, cuando el jugador termine contrato con los “Reds”. Carlo Ancelotti está al tanto de la situación y tiene plena confianza en que el inglés será el refuerzo ideal para cubrir una posición clave en el esquema del equipo.

El caso de Alphonso Davies es más complejo. El canadiense, actualmente en el Bayern Múnich, enfrenta presiones internas para renovar su contrato, que vence en 2025. El Bayern ha presentado una oferta económicamente superior a la del Real Madrid, con la intención de retener al jugador y colocarlo como uno de los mejores pagados del club, solo por detrás de Harry Kane.

Sin embargo, el Real Madrid no ha dejado de trabajar en la sombra para convencer a Davies. Desde la primavera pasada, los representantes del lateral han mantenido contacto con el club blanco y abogados españoles para dar forma legal a un acuerdo. Ahora, con menos de seis meses para que Davies pueda negociar libremente, todo parece depender de su decisión personal.

