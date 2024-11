Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 avanzan con partidos clave que definirán posiciones y aspiraciones. Brasil, un gigante que ha mostrado fragilidad en esta campaña, visita a un Uruguay revitalizado tras su épico triunfo ante Colombia. Por su parte, Argentina buscará corregir el rumbo en casa frente a una golpeada selección peruana.

Uruguay llega al duelo tras un dramático 3-2 contra Colombia en Montevideo, una victoria que Marcelo Bielsa calificó de “sanadora” tras cuatro jornadas sin ganar. La Celeste, ahora segunda en la tabla, se enfrenta a un Brasil que ocupa el cuarto lugar y viene de un empate gris 1-1 contra Venezuela.

Para la Canarinha, el partido en Salvador será clave no solo en términos de puntos, sino también para recuperar confianza. Vinícius Jr., figura del Real Madrid, declaró:

“Nuestro mayor objetivo es volver a la cima del fútbol mundial. Este partido será una prueba para demostrar que seguimos firmes.”

Los uruguayos conocen bien cómo enfrentarse a Brasil. Desde el mítico Maracanazo hasta victorias recientes, la rivalidad se ha consolidado como un clásico sudamericano. El último capítulo fue en la Copa América 2024, cuando Uruguay eliminó a Brasil en penales tras un empate sin goles.

La Albiceleste, líder de las eliminatorias, sufrió un inesperado revés al caer 2-1 ante Paraguay en Asunción. En esta ocasión, Lionel Messi y sus compañeros buscarán redimirse ante Perú en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Separados por 15 puntos en la tabla, Argentina no debería enfrentar mayores dificultades ante los peruanos, que ocupan los últimos puestos tras un decepcionante 0-0 frente a Chile. Sin embargo, la discreta actuación de la Scaloneta en Paraguay ha encendido las alarmas.

