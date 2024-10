Emiliano “Dibu” Martínez ha hecho historia al recibir el Trofeo Yashin 2024 como el mejor arquero del mundo, consolidando su posición como uno de los pilares del fútbol internacional. Este premio, entregado en la gala del Balón de Oro en París, es un reconocimiento a su brillante trayectoria y su papel determinante en la histórica Copa del Mundo 2022, donde Argentina se consagró campeón. El arquero del Aston Villa y la selección argentina ha sido clave no solo para su club en la Premier League, sino también para el equipo albiceleste, destacándose con atajadas y liderazgo que lo han llevado a la élite del fútbol.

Emiliano Martínez, our 2023 Yachine Trophy! Great to see you again! #ballondor pic.twitter.com/gxL5UWaU6E

La ceremonia en el Théâtre du Châtelet fue un momento de celebración tanto para Martínez como para el fútbol argentino, que nuevamente se ubica en el centro de la atención mundial. Martínez, visiblemente emocionado, dedicó su logro a su familia y a todos los que lo han apoyado en su carrera. “Este premio es el resultado de trabajo, sacrificio y el apoyo incondicional de mi familia y de mis compañeros. Sin ellos, nada de esto sería posible”, comentó “Dibu” en su discurso.

El ascenso de Martínez ha sido notable, especialmente desde su actuación en la Copa América 2021, donde fue crucial en la victoria de Argentina. Su destacada participación en el Mundial 2022 lo convirtió en un héroe nacional, especialmente por su increíble desempeño en la tanda de penales en la final ante Francia. Su actuación le valió el Guante de Oro de la FIFA, un reconocimiento que apuntaló su reputación como uno de los mejores del mundo en su posición.

🗣️ – Emiliano Martínez: "We reached the Champions League with Aston Villa + back to back tropies with Argentina. It's been a great season." pic.twitter.com/Oh2D56KcPO

A lo largo de 2023 y 2024, Martínez ha mantenido su nivel en el Aston Villa, salvando partidos cruciales en la Premier League y demostrando su capacidad para enfrentar a algunos de los delanteros más temibles del mundo. La combinación de reflejos, agilidad y una mentalidad ganadora le ha permitido consolidarse no solo como un portero seguro bajo los tres palos, sino también como un líder dentro y fuera del campo.

Nombrado en honor a Lev Yashin, el legendario arquero soviético y único guardameta en ganar el Balón de Oro, el Trofeo Yashin es uno de los reconocimientos más codiciados en el mundo del fútbol. Para obtenerlo, Martínez superó a destacados porteros internacionales como Thibaut Courtois, Alisson Becker y Ederson, quienes también tuvieron temporadas sobresalientes. Este premio reafirma el rol clave de Martínez en la élite del fútbol, mientras sigue siendo una pieza fundamental en la estrategia de Lionel Scaloni para la selección argentina.

Emiliano Martínez finishes 18th for the #BallonDor ! Dale, Dibu! The only GK in the list. Next up, the chance to win a 2nd straight Yashin trophy. A major factor for #AVFC 🟣🔵’s Champions League qualification & a Copa América 🏆 where he conceded ONE GOAL pic.twitter.com/LLfhmzX6nV

