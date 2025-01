El FC Barcelona ha dado a conocer su alineación titular para el duelo contra el Real Betis Balompié en los octavos de final de la Copa del Rey, que se disputará esta noche en el Spotify Camp Nou. El equipo dirigido por Hansi Flick busca mantener el buen momento mostrado en los dieciseisavos de final, donde vencieron al UD Barbastro con un contundente 4-0, gracias a los goles de Eric García, Pablo Torre, y un doblete de Robert Lewandowski.

Por su parte, el Real Betis, liderado por el técnico Manuel Pellegrini, también llega con confianza tras vencer al Huesca por 1-0 con un gol de Isco, quien atraviesa un excelente momento como creador de juego en el equipo verdiblanco.

El Barça salta al campo con un equipo equilibrado que mezcla experiencia y juventud:

Con Iñaki Peña en el arco, Flick apuesta nuevamente por el joven guardameta, quien ha sido titular durante toda la Copa del Rey. En la defensa, destaca la inclusión de Pau Cubarsí, un joven central que ha mostrado gran proyección en los partidos recientes. El mediocampo será liderado por la dupla de oro formada por Pedri y Gavi, acompañados por el holandés Frenkie de Jong.

En ataque, la presencia de Lamine Yamal y Dani Olmo promete dinamismo y creatividad, mientras que Gerard Martín, otra joya emergente de La Masia, buscará seguir ganando minutos importantes en un escenario de alto nivel.

El Real Betis, conocido por su estilo ofensivo y organizado, buscará dar la sorpresa en el Camp Nou. Con figuras como Isco y el liderazgo de Pellegrini, el equipo andaluz representa un desafío importante para los blaugranas.

