El FC Barcelona ha confirmado la baja de Íñigo Martínez tras sufrir una rotura en el bíceps femoral del muslo derecho. La lesión se produjo durante la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, un partido que el Barça ganó 5-2, pero que dejó un sabor agridulce por la salida anticipada del defensor. Según el parte médico oficial, el central estará fuera de los terrenos de juego aproximadamente cuatro semanas.

El incidente ocurrió en el minuto 28 del encuentro, cuando Íñigo sintió molestias musculares que le obligaron a abandonar el campo. Aunque salió por su propio pie, fue reemplazado por Ronald Araujo, quien se mostró sólido durante el resto del partido.

La lesión de Íñigo llega en un momento crucial, ya que el Barça enfrenta una agenda cargada con compromisos importantes en tres competiciones. En principio, el central se perderá partidos clave, incluyendo los duelos de Liga ante Betis, Getafe, Valencia, y Sevilla; los choques de Champions League frente a Benfica y Atalanta; y el enfrentamiento de Copa del Rey contra el Betis, además de una eventual ronda de cuartos de final.

El técnico Hansi Flick deberá encontrar soluciones para cubrir la ausencia del defensa más utilizado esta temporada. Si todo marcha según lo previsto, Íñigo podría reaparecer el 15 de febrero en la jornada de Liga contra Las Palmas.

La ausencia de Íñigo Martínez obliga a Flick a reconfigurar su defensa central. Los candidatos principales son:

