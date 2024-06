La Eurocopa 2024 será recordada como un torneo histórico para la selección de Georgia, que no solo clasificó por primera vez en su historia, sino que también logró avanzar a los octavos de final. Este hito marca un momento trascendental para el fútbol georgiano y abre un nuevo capítulo de esperanza y orgullo para el país.

Georgia había estado persiguiendo el sueño de clasificarse para una Eurocopa durante décadas. Finalmente, en 2024, ese sueño se convirtió en realidad. El equipo mostró una notable consistencia y determinación en las fases de clasificación, superando a rivales experimentados y asegurando su lugar en el torneo continental. Esta clasificación fue recibida con una enorme celebración en todo el país, uniendo a los aficionados en un estallido de júbilo y orgullo nacional.

Georgia are through to the knockouts in their first-ever Euros.

They did it by defeating Portugal 2-0.

HEROES 🇬🇪 pic.twitter.com/YGtwGpKt4n

— B/R Football (@brfootball) June 26, 2024