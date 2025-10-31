Instituto – Rosario Central: Dónde ver EN VIVO GRATIS La Gloria recibe al Canalla en Alta Córdoba por la fecha 14 de la Liga Profesional. El equipo local necesita ganar para mantenerse con vida en el torneo, mientras que los rosarinos ya tienen asegurada su clasificación y apuntan a cerrar la fase como líderes del Grupo B.

Un duelo con objetivos distintos pero con mucho en juego

El estadio Juan Domingo Perón será escenario de un partido clave entre Instituto y Rosario Central, en el marco de la fecha 14 de la Liga Profesional 2025. El conjunto cordobés, dirigido por [agregar nombre del DT si se desea contextualizar], llega urgido de puntos para no quedar fuera de la pelea por la clasificación a los cuartos de final.

Del otro lado, el Canalla de Miguel Ángel Russo arriba con el boleto asegurado a la siguiente ronda, pero quiere cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla.

Con estilos diferentes pero una misma ambición, se espera un encuentro vibrante en Alta Córdoba, donde la Gloria intentará imponer su localía ante un rival que atraviesa uno de los mejores momentos futbolísticos del certamen.

Dónde ver en vivo Instituto vs Rosario Central

El choque será transmitido en directo por ESPN Premium para toda la Argentina. Además, podrá seguirse en TyC Sports Internacional en países de Sudamérica, México, Centroamérica y Estados Unidos.

En territorio norteamericano, también estará disponible a través de Fanatiz, la plataforma que ofrece acceso a los principales torneos del continente.

Para los hinchas que se encuentren en otras regiones, se recomienda consultar la grilla local de televisión o los servicios de streaming habilitados para acceder al encuentro.

Horarios según cada país

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:15 hs

Bolivia y Venezuela: 20:15 hs

Perú, Ecuador y Colombia: 19:15 hs

México: 18:15 hs

El duelo comenzará puntualmente en la noche cordobesa, con el apoyo de más de 25 mil hinchas en el estadio Juan Domingo Perón, donde se espera un gran marco de público.

Los datos del partido

Partido: Instituto vs Rosario Central

Competencia: Liga Profesional 2025 – Fecha 14

Estadio: Juan Domingo Perón (Córdoba)

Capacidad: 26.000 espectadores

Día: Viernes 31 de octubre

Hora: 21:15 (Argentina)

TV: ESPN Premium / TyC Sports Internacional / Fanatiz

Un cierre que puede definir el futuro

Para Instituto, la cita es una final anticipada: ganar significa seguir soñando con la clasificación. Para Rosario Central, la oportunidad pasa por consolidarse como el equipo más regular del grupo y llegar con confianza a la siguiente etapa.

Con ambos planteles decididos a dejar todo, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada en el fútbol argentino.