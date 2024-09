Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá será testigo de un enfrentamiento crucial en la segunda jornada del Grupo E del Mundial Femenino Sub-20. Japón y Ghana se verán las caras en un duelo que podría definir el rumbo de ambas selecciones en el torneo. El partido está programado para las 18:00 horas (hora en Dominicana) y promete ser un espectáculo lleno de intensidad y determinación.

Into another set of #U20WWC matches. 🌟

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 5, 2024