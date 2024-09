Talen Horton-Tucker, nativo de Chicago, está listo para pelear por un puesto en la plantilla de los Chicago Bulls para la temporada 2024-2025. Según Shams Charania de The Athletic, el escolta ha firmado un contrato parcialmente garantizado con el equipo, lo que le permitirá participar en la pretemporada y competir por la 15ª plaza del roster definitivo.

Free agent guard Talen Horton-Tucker has agreed to a partially guaranteed deal with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic. The Chicago native returns home and will have an opportunity to make Bulls roster after averaging 10.5 points over the last two seasons in Utah. pic.twitter.com/YPoIfrurh7

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2024